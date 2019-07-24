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反送中／巴基斯坦裔女記者猛烈攻勢 追問林鄭月娥「睡得著嗎？講人話啦！」

2019-07-24 10:14香港01 記者鄺鈺瑩／報導

利君雅在記者會上的表現獲網民一致讚好。圖擷自Youtube
利君雅在記者會上的表現獲網民一致讚好。圖擷自Youtube
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特首林鄭月娥昨(23日)與一眾司局長和警務處處長盧偉聰會見傳媒，回應有市民包圍及破壞中聯辦、元朗黑夜事件。

席上，前無綫新聞部女記者、現任港台節目《視點31》主持利君雅問到特首「之前凌晨4點你都可以出來見市民，昨晚整晚你去哪裡呢？」、「昨晚是不是一場官警黑合演的大龍鳳（套招）」，由於林鄭月娥未有正面回應，令利君雅十分不滿，並再次重申要求林鄭月娥作出回應，期間更表示：「昨晚你睡不睡得著？」在聽到特首表示「這幾個月都好擔憂……」的答案之後，利君雅繼續追擊「大龍鳳」一事，於台下直言：「你不要這樣啦，講人話啦」。

利君雅在記者會上的表現獲網民一致讚好。圖擷自Youtube
利君雅在記者會上的表現獲網民一致讚好。圖擷自Youtube
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雖然只是短短幾個問題，但利君雅的表現獲得無數網民讚賞，留言如「各個問題一針見血，因為是事實」、「大快人心」、「本日金句講人話啦」不停出現於討論區，網民更稱利君雅為真女神和真香港人。

今年33歲的利君雅(Nabela Qoser)雖為巴基斯坦裔，但出生於香港的利君雅講得一口純正廣東話，在香港浸會大學畢業後，曾先後於now寬頻電視新聞台、無綫新聞記者，由於報新聞時表現淡定，加上肯搏肯捱，因此不時現身《六點半新聞》，負責政治及社福報道，不過在離職無綫前，利君雅曾被派到廣州駐守，當時曾有傳聞利君雅是遭無綫流放。2015年，利君雅正式離開無綫並轉投《明報》任記者，不過只做了兩年，之後他就去港台做助理節目主任，現為《視點31》主持人。

延伸閱讀：

【元朗黑夜】利君雅質問林鄭被傳炒魷　視點31澄清：原班人馬續做

TVB員工貼連儂牆寫「他朝君體也相同」　遭保安員立即清場

文章授權轉載自《香港01》

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