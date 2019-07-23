反送中延燒／「支持香港警察」 中國網軍出征香港

2019-07-23 16:53 世界日報 中國新聞組╱香港23日電



在香港暴力事件驚動國際之際，媒體報導，中國大陸網軍組織「帝吧」22日宣布「出征」。示意圖／ingimage 分享 facebook

在香港暴力事件驚動國際之際，媒體報導，中國大陸網軍組織「帝吧」22日宣布「出征」，號召大批中國大陸網民「翻牆」到香港關注政治民主議題的社交平台留言。帝吧的首兩個戰場鎖定「民間人權陣線」及「香港民族陣線」的臉書專頁，兩個專頁可見遭簡體字留言「洗版」。

綜合港媒報導，帝吧此前曾放話，將於23日晚「出征」，不過卻突然提前在微博稱提早一天進行洗版。

報導指出，當晚8時許，民間人權陣線及香港民族陣線的臉書專頁已充斥簡體字留言，多數留言內容都是，《基本法》第18條中，「全國人民代表大會常務委員會決定宣布戰爭狀態或因香港特別行政區內發生香港特別行政區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂而決定香港特別行政區進入緊急狀態，中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特別行政區實施。」

還有留言稱：「支持香港警察」、「一個中國是共同願望、一國兩制是明確目標」「再鬧就一國一制，把二十年沒交的稅補上，老老實實廣東省廣州市香港鎮。」

「帝吧」來自「百度貼吧」中的「李毅吧」（也稱帝吧），是中國一個網路論壇。2016年台灣大選後，該論壇發起翻牆攻擊台灣的網路行動，被中國大陸網友稱為「表情包大戰」。北京官方媒體被指疑在背後力挺網軍出征。