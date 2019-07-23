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中央媒體先後刊文「勸誡」港人 分析：北京對香港似已感到不耐

2019-07-23 16:56世界日報 中國新聞組／北京23日電

香港反送中」抗爭演愈演愈烈，中國兩大中央媒體先後刊文「勸誡」香港人「不能再亂下去」。有分析認為，這代表中南海對香港的政治風暴已感到不耐，應對香港政爭的策略將有改變。

中央社引述香港經濟日報報導，香港民間反對「逃犯條例」修例引發政治風暴後，期間除「環球時報」等周邊媒體外，中國官媒少談這場政爭。但中共中央態度近日出現明顯變化。

中共黨媒「人民日報」21日在頭版發表題為「共同反對暴力珍惜法治秩序」的評論，指「不能再亂下去」是香港的主流民意。此評論放在頭版，反映中南海已極為關注香港局勢。

中央電視台也發表評論文章，措詞強硬稱「近一段時期，亂港勢力以反修例為名，圍堵警署、打砸立法會，非法集結、騷擾民眾，甚至瘋狂毆打警員，暴行嚴重破壞香港法治、撕裂香港社會。」央視並稱「絕不能容許某些唯恐香港不亂的亂港分子滋事胡為」。

報導引述觀察人士指出，中央宣傳機器以最高規格談香港問題，並「勸告」港人珍重社會穩定，反映中南海對香港沒完沒了的社會抗爭行為感到不耐煩，甚至憂慮威脅國家發展大局。

觀察人士表示，所謂國家發展大局是指中國與美國間的貿易戰，北京想專心應對，不希望香港問題為國家添亂。此外，也擔憂香港陷於政治社會紛亂，不能發揮作為中國開放門戶的功能。此外，北京也憂慮香港局勢若惡化，西方特別是美國會借此遏制中國，加上香港的民間抗爭情緒、挑戰權威的行為一旦傳導到大陸，恐為政治穩定帶來風險。

這名觀察者認為，從中央表態反映，中南海對香港局勢的策略將要改變，未來香港反修訂逃犯條例的抗爭局勢發展，將更添變數。

反送中香港
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