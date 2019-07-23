香港最黑暗的一天 下一步實施戒嚴？

21日深夜，香港新界元朗區出現大批手持棍棒的「白衣人」，於地鐵站內瘋狂毆打穿黑衫的民眾。圖／取自推特 分享 facebook

香港21日發生一起恐怖事件：數百名穿白衣的黑社會，在元朗區的港鐵車站，追打反送中示威者；其中百多名白衣人，不但闖進車站月台，還進入列車車廂，四處游走，見人就打；記者拍到，一名老人下跪，向白衣人求情，仍然被打；一名孕婦也被打，倒在地上，照片清楚看到，她肚子很大，已懷孕數月。在車站外，記者拍到，兩名途經現場的非示威者男子，分別被數十名白衣人圍毆，背部藤條傷痕滿布，血跡斑斑，恐怕之極。全城震驚的是：為什麼會發生這樣的事？文明的香港，怎會變成這樣？

打人行動持續一個多小時，期間全無警察。港鐵說，打了電話報警，但警方一個多小時後才到場。市民打「999」報警，打了半小時，一直打不通。市民又目擊，元朗警局拉閘關門，乾脆不讓人前往報警。後來，警方終於到場，那時白衣人已經離開；時間配合得那麼好，難免讓人想到「警黑全作」；這可能是事實，因為有人拍到，元朗區的警方指揮官，與一群白衣人談話，指揮官拍白衣人肩膀，多謝他們辛勞，所有白衣人都沒有被查，沒有一人被捕。

21日是香港最黑暗的一天，因為這一天，港府將元朗變成無政府狀態，將管治權交給了黑社會，任由黑社會橫行，置市民的安全於不顧，讓香港回到大半個世紀前黑社會當道的世界。

特首林鄭22日下午開記者會，她被記者一再追問黑社會打人事件，卻無法解釋；她的重點是，譴責21日衝擊中聯辦的示威者，指責他們是暴徒，塗污國徽，挑戰中央權威，必須嚴懲和追究。其實包圍中聯辦的示威者，根本沒有什麼暴力，只是塗污國徽，暴力程度遠遠不及黑社會打人。

林鄭下一步會有什麼行動？本月1日，警方擺空城計，引誘示威者進入立法會；14日，警方進入沙田商場，追打示威者；21日，警方又主動讓路，引誘示威者由灣仔一直走到西環，讓他們包圍中聯辦。事情已很明白，林鄭政府正在設局，讓示威暴力逐步升級，藉此製造輿論，為下一步行動舖路。

21日當天，港府在警總和政總門外布置了巨型「水馬」，成功將示威者隔開，但中聯辦門前不但沒有警察駐守，也沒有放置水馬，示威者因此才得以接近，才能塗污中聯辦門前的國徽。為什麼警方不設防？設局的意圖極為明顯。那麼港府的下一步行動是什麼？極有可能是戒嚴。因為設局和製造輿論，目的就是要表明，既然示威行動不停止，政府就只能實施戒嚴。