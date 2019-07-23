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林鄭月娥護中央譴責圍中聯辦「暴行」 沒提元朗「暴徒」

2019-07-23 13:20世界日報 香港23日電

資料來源：youtube

特首林鄭月娥昨午召開記者會，強烈譴責示威者包圍中聯辦，污損國徽，公然挑戰國家主權，觸碰一國兩制底線。她說元朗發生令人震驚的暴力行為，政府一定會全力調查跟進、依法追究。民主黨副主席尹兆堅批評林鄭月娥才是暴力事件的始作俑者。

影：特首開記招先「護中央」後譴責元朗暴行 沒提「暴徒」 路透社
影：特首開記招先「護中央」後譴責元朗暴行 沒提「暴徒」 路透社
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明報報導，林鄭月娥昨午先評論中聯辦國徽受損事件，之後才回應元朗暴力襲擊，她還強烈譴責元朗事件的施襲者，但拒絕將事件定性為「暴動」，亦未形容施襲者為「暴徒」。林鄭被問及先談中聯辦國徽受損才回應元朗市民受傷，是否塗鴉國徽重要過市民人身安全。她說希望大家不要就次序問題有那麼大的焦慮，形容「香港市民日常生活受到保障是很重要，但我相信每一位市民都會認同，香港能夠繼續成功落實一國兩制也是非常重要，甚至可以說是至為重要」。

影：特首開記招先「護中央」後譴責元朗暴行 沒提「暴徒」 路透社
影：特首開記招先「護中央」後譴責元朗暴行 沒提「暴徒」 路透社
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據報導，元朗襲擊事件中，警方處理手法備受質疑，對於有聲音質疑警方、甚至政府與黑社會「合謀」，林鄭月娥回應稱，指控政府、她本人或警方有勾結一些暴力分子，是完全沒有根據，「相信這是希望弱化今日特區政府，令到我們難以管治下去」。

報導稱，與林鄭一起會見傳媒的警務處長盧偉聰反駁，完全不同意警方與元朗施襲者有關係的說法，強調警方「與所有違法人士都是對立」，與黑社會更是「勢不兩立」，稱一定不可以污衊警隊與施暴者是有關係。他形容相關指控是出於對警隊沒有信心，他希望市民對警隊有信心，「我們亦會做出來讓大家看到，我們是會追究到底」。

影：特首開記招先「護中央」後譴責元朗暴行 沒提「暴徒」 路透社
影：特首開記招先「護中央」後譴責元朗暴行 沒提「暴徒」 路透社
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報導指出，民主黨副主席尹兆堅批評，林鄭月娥是元朗暴力事件的始作俑者，因她沒處理社會怨懟的緣由，引發多次警民衝突，而警方多次部署失當，加上執法時抱雙重標準，令市民對警隊失去信心，他形容黑社會的膽量是被政府「縱大」。他強調林太除撤回《逃犯條例》修例外，亦應成立獨立調查委員會，並要求警方認真執法，防止事件升級。

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