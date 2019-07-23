港建制議員握手白衣人讚「英雄」 承認早知「元朗行動」

2019-07-23 13:20 世界日報 香港23日電



資料來源：youtube

香港元朗地區前天深夜有數十名穿著白衣的疑似黑幫圍毆地鐵站內外的無辜乘客和市民，造成至少45人受傷送醫，其中一人命危。網路稱立法會建制派議員何君堯與實施暴力攻擊的白衣人有關，昨天下午大批示威者闖入何君堯辦公室毀壞設施，警方趕抵現場保護。

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據多家媒體報導，網上流傳一段影片，畫面指何君堯與元朗多名白衣人打招呼，並獲白衣人熱烈鼓掌，白衣人向何表達「支持」，期間何君堯又與在場數名白衣人握手，更向一名白衣人表示「辛苦你啦」，對方則回應「不辛苦」，何還向一名白衣人表示「你是我英雄」。

這段影片在昨天凌晨流出後，引發軒然大波，大批網友質疑何君堯與「白衣人」襲擊西鐵元朗站乘客和周遭市民事件有關。

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何君堯先是在昨天凌晨約3時透過facebook直播回應表示，自己家住元朗，前晚吃完飯，送朋友回家時，路過見到元朗一班「衛士」，當中有人認識，有人不認識。何君堯稱自己「有頭有面有人識」，這些「白衣人」認同他的立場，所以在街見到他時打招呼、握手和合影。

但何君堯的解釋未獲認同，昨天下午，何君堯位於荃灣荃豐中心的辦公室內外被數百名示威者包圍，多人開始打砸辦公室，抗議人潮向辦事處玻璃門投擲雞蛋，打破玻璃門後又闖入辦事處，大肆破壞並拋擲雜物入內。整個辦公室內外被貼滿各式抗議與咒罵的標語與廣告。

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何君堯昨天傍晚召開記者會再度強調，自己與事件無關，又強調他反對暴力，不過他說，任何人犯法都可以原諒。

何君堯上周的臉書直播，曾提及若有反對《逃犯條例》的「暴徒」前往元朗，「會招呼他們」，打得對方「片甲不留」。