影：親中派倒戈？總商會促港府撤回修例、設獨立委會調查

2019-07-23 13:21 世界日報 香港23日電



資料來源：youtube

香港四大商會之首香港總商會，昨天晚上發出聲明，強烈譴責21日的暴力事件，要求港府正式撤回修例，成立調查委員會，問責相關官員。

影：親中派倒戈？香港總商會提4要求 促1撤回修例 2設獨立委會調查 3官員問責 4政策制定擴大諮詢 中國新聞社 分享 facebook

代表香港商界發聲的香港總商會，會員有四千之眾。在《逃犯條例》提出修例之初，就公開表示有反對意見，現在認定爭議不果，再加上停滯不前的現狀，令公眾覺得訴求遭到漠視，激起民怨。 要恢復社會安寧，並尋求解決問題根源的方法，建議採取四項基本行動。

總商會提出的四項行動，包括：一、促請香港政府立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾；二、香港政府應正式撤回《逃犯條例》，社會應譴責暴力行為，必須盡力確保日後的遊行活動能夠和平進行；三、香港政府必須在修例事件上，向表現不稱職的官員問責；四、促請當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件，從而查找導致當前社會緊張關係的根源，及事態不斷升級的緣由。委員會將提供一個不偏不倚的平台，審視所有指控和申訴。政府和社會各界領袖必須全力執行調查委員會提出的建議。

總商會指出，社會撕裂內訌，市民相互對立，令遊行示威活動漸趨對抗性。衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突，以及21日晚的上環騷亂和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍。而最新在元朗的駭人襲擊無辜市民事件，發展至部分人士罔顧法紀、訴諸暴力，更令香港市民深表震驚和深惡痛絕。

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香港新聞組／香港23日電

綜合香港01、香港經濟日報報導，立場一向親北京、親香港政府的總商會，這次要求林鄭政府「撤回」修例，反映建制派內特別是商界，對港府硬推修例亦有微言，甚或反映陣營內對應否正式撤回修例的立場出現微妙變化。

工總主席郭振華表示，「個別激進示威者的暴力行為不斷升級，情況實在令人非常憂慮，已嚴重影響香港的國際聲譽」，料這些行為只會影響公眾安全、民生經濟，而且加大社會撕裂，不利改善民生、發展經濟。他促請特區政府和各方「盡快打開溝通之門」， 讓社會重歸正軌。

廠商會則指，元朗有一批人士於街頭及港鐵站內襲擊市民，導致多人受傷，「感到非常震驚」，重申社會不能容忍暴力行為。至於圍堵中聯辦，廠商會會長吳宏斌表示衝擊中央駐港機構的行為，是侮辱國家的尊嚴，實屬挑戰香港的法治底線，甚至國家的主權，令人非常不安及擔憂。

中總亦發聲明，未提及元朗襲擊事件，只提及中聯辦被圍堵。中總會長蔡冠深表示，上述行為不僅完全超出和平表達意見的底線、破壞香港法治更是嚴重挑戰中央權威和「一國兩制」，香港絕大多數市民均不會認同，必須予以譴責。