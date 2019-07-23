暴力攻擊傳言四起 香港元朗9成店關門秒變「死城」

2019-07-23 12:40 聯合新聞網 綜合報導



香港元朗大部份店面歇業。 路透 分享 facebook

香港元朗在週日(21)發生上百名白衣人毆打市民事件。大批人群身著白衣，手持具有攻擊性的武器如藤條或木棒，衝入元朗地鐵站逢人就打，連記者、孕婦也難逃一劫。昨天在網路上流傳有「刀手」(意指打手)會在元朗再度展開攻擊，讓元朗區約九成店面都關門不營業，熱鬧的街道瞬間變成死城。

對於週日深夜發生的惡煞襲擊路人事件，昨日社工團體和市民共計約600人，遊行至附近的元朗警署「報案及投訴」，要求警方嚴懲。同時在網路上有人盛傳，有黑社會將包圍地鐵站，甚至派出刀手再度攻擊，要大家「下午4點到10點別到元朗」。雖然港警指稱單純只是謠言，但市民卻找不到相關資料證實。

無奈經過此次白衣人事件，元朗居民根本難以相信警方。根據外媒報導，一位參與遊行到元朗警署報案的居民表示，自己在元朗長期居住了20年，自幼就看過不少黑幫在元朗區橫行的景象。他提出質疑，認為此次黑幫大規模攻擊事件，為何警察沒有立刻到場協助市民。

收到黑幫可能再度發動攻擊的消息，元朗約9成店面都提早關門，街道有如死城。罕見的歇業景象，更有居民表示「以為是大年初一」。不少人得知消息後，購買大量麵包回家存糧，人來人往的商圈轉眼間只剩空蕩蕩的街道。