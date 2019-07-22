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港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

反送中七二一遊行噴漆蛋洗中聯辦 警以催淚彈清場

2019-07-22 16:34世界日報 特派員李春／香港報導

香港民間人權陣線21日再度發起「反送中」的「七二一遊行」。警方原只准灣仔為遊行終點，但示威者越過終點走向金鐘和中環，再次占領道路，最終在西環中國大陸駐港官方機構中聯辦外示威，香港防暴警察晚上8時半後開始西環的清場行動。

晚上10時，香港警察與示威者仍有對峙，接近午夜，警方在上環發射催淚彈及橡膠子彈驅散示威者；另有數百名著白衣的身分不明者在元朗當街打人。

民陣讀宣言 重申5大訴求

「七二一遊行」21日由維多利亞公園集合出發，原申請以金鐘終審法院終點，但警方只准遊行到一個地鐵站距離的灣仔。昨天下午約3時半，遊行發起者民陣的代表宣讀「七二一遊行」宣言，訴求成立獨立調查委員會、撤回惡法、撤銷檢控、成立真普選等。

讀畢宣言，遊行隊伍從維多利亞公園出發，下午4時25分，遊行隊伍的龍頭已抵終點灣仔盧押道的預設終點。民陣代表宣布遊行隊伍解散，但「如何離開」只能問香港警察。其後大批遊行者繼續步行，有的走向金鐘終審法院，有的走到金鐘立法會示威區，有的則走向中環遮打花園。

香港警方在金鐘政府總部、灣仔警察總部用大型水馬圍起欲阻攔遊行隊伍，但人潮愈聚愈多，警察集體撤向警察總部的大型水馬後，沒有阻攔遊行者。下午5時10分，遊行人潮開始走出夏道，占據夏道部分道路。到下午5時40分，香港立法會發出通知，警方評估，立法會綜合大樓不安全，呼籲在內人士盡快撤離。

中聯辦國徽、監視器遭毀

晚上6時半，遊行者移開在上環信中心外的路障，向中聯辦的西環方向前行。一批人已先聚集在中聯辦外，有人貼上不滿警方執法的海報，也有人搬鐵馬到場，還有人向中聯辦大樓及國徽擲雞蛋，並用噴漆噴汙中聯辦外閉路電視鏡頭。

中聯辦內有人手持錄影機拍攝示威者，示威者則用雷射電筒照射，中聯辦大樓正門關上鐵門，停車場鐵捲門也關閉。一旁有香港警察在干諾道西天橋戒備。

港警：遊行只有10.3萬人

遊行發起者香港民陣宣布，這次遊行共有43萬人參與。香港警方則表示最高峰時10萬3000人參加。

晚上8時多， 示威者在中聯辦外發表宣言，說自上月初至今，數以百萬計的香港人多次以和平非暴力理性的方式，包括遊行集會，向香港政府以至全世界表達反修例的訴求。期間甚至有人以死相諫，但只換來冷漠、漠視及拒絕正面回應。

示威者重申對特區政府的五大訴求，包括徹底撤回「逃犯條例」修訂、收回「六一二」暴動定性、成立獨立調查委員會追究警察濫權，以及以行政命令解散立法會，立即實行真正雙普選。

晚上8時過後，由於部分人士在西環一帶堵路，並破壞附近的汽車及塗汙建築物的外牆。鑑於現場情況持續惡化，警方在西環向東面作出清場行動。晚上8時半防暴警察列成方陣前進清場，示威者開始向後街方向撤退。

記者、議員被白衣人打傷濺血

晚間10時過後，香港西鐵線元朗站一帶，有數百名統一身著白衣的身分不明者手持攻擊性物品，看見身著黑色衣物、準備出站返家的遊行者及媒體就打。一名香港立場新聞的記者因此被打傷，立法會民主黨議員林卓廷更被打到滿臉濺血。

民陣21日深夜發表聲明，強烈譴責暴徒在元朗襲民眾。聲明指香港警察在毫無必要的情況下，在上環對示威者施放催淚彈。而元朗暴徒追打路人、記者的行徑，警方卻從未執法，令人憤慨。香港特首林鄭月娥應接受民間的五大訴求，以免香港社會再被撕裂。

反送中香港
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