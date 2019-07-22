威脅一國兩制 港府譴責示威者：挑戰國家主權將追究

2019-07-22 16:35 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港報導



香港政府21日晚上發表聲明，強烈譴責示威者惡意包圍和衝擊大陸駐港官力機構中聯辦大樓，並塗汙國徽，公然挑戰國家主權。聲明表示，香港政府會嚴肅處理並依法追究。

香港政府發言人說，一直尊重市民和平表達訴求，但近日發生一連串事件，包括和平遊行後一再發生違法示威、衝擊警方防線、包圍警察總部、堵塞道路等。警方更發現有人非法儲存危險物品及大量攻擊性武器。政府擔心一小部分激進人士，有計畫地煽動群眾，挑戰法紀，甚至衝擊中央駐港機構，此舉對香港治安及「一國兩制」構成威脅，社會絕不能接受。

聲明表示，中聯辦是「中央政府在港設立的駐港機構之一，負有憲制功能。惡意包圍和衝擊衝擊中聯辦必將依法追究。

另一方面，發動七二一遊行的民陣召集人岑子杰表示，特首林鄭月娥屢次拒絕回應港人訴求，再三逃避需要承擔的政治責任，呼籲她不要再躲藏在警方背後，正面回應港人五大訴求。

民陣副召集人陳皓桓要求政府，就修例風波成立獨立調查委員會，並於立即回應民間五大訴求，否則會在8月31日再次發起遊行。

香港警方表示，按遊行原定路線計算，21日遊行的高峰期有13萬8000人。但主辦單位稱，有多達43人參與。