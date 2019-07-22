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港媒：警方鎖定700餘示威者 部分已逃到海外

首成抗議目標 中聯辦支持港府嚴懲

2019-07-22 16:36世界日報 記者賴錦宏╱綜合報導

香港民陣發起的「反送中」遊行21日下午在抵達終點後，部分示威者「自發」前往香港中聯辦抗議並扔雞蛋，有中聯辦職員比中指回應。這是6月反送中風潮以來，中聯辦首度成為抗議目標。國務院港澳事務辦公室、中聯辦當晚分別表示強烈譴責。

港澳辦發言人說，21日晚部分激進示威者圍堵香港中聯辦，公然挑戰中央政府權威，觸碰「一國兩制」原則底線，性質嚴重，影響惡劣，絕對不能容忍。香港警方及時採取有關行動非常必要。中央政府堅定支持特區政府依法採取一切必要措施，確保中央駐港機構安全，維護香港法治，懲治犯罪分子。

中聯辦負責人在聲明中，嚴厲譴責部分激進示威者圍堵中聯辦大樓並污損國徽的行為。該負責人表示，這些行為不僅違反基本法和香港本地法律，更嚴重挑戰「一國兩制」的底線，嚴重挑戰中央權威。中聯辦堅決支持特區政府和警隊依法嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。

該負責人還說強調，中央駐港機構嚴格按照憲法、基本法和中央授權在港履行職責，不容挑戰，呼籲香港社會全體市民認清極少數激進分子的暴力危害和本質，堅決維護「一國兩制」，維護法治。

人民日報：香港不能亂下去 是主流民意

中共中央機關報「人民日報」也針對香港「反送中」示威者上街抗議一事發表評論員文章，指出香港社會要共同反對暴力，珍惜法治秩序。一般認為，這篇評論文章的警告、打招呼的意味濃厚。

文章指出，香港不能再亂下去是主流民意。近一段時間以來，香港社會圍繞特區政府有關條例修訂出現紛爭，極端激進分子以此為幌子，採取暴力方式衝擊立法會大樓，有組織地攻擊警察，嚴重踐踏香港法治。

文章表示，如果縱容違法犯罪甚至為暴行美言、開脫、撐腰，就是對香港法治精神的公然挑戰，最終損害全體港人的根本利益。如果香港社會不能對暴力堅定說「不」，仍然深陷在社會紛爭不斷的泥沼，問題和風險只會愈積愈多。

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