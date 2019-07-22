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反送中／「白衣人士像瘋了」地鐵乘客挨揍尖叫影片曝光 緊急通話按鈕無人回

2019-07-22 09:40香港01 記者陳欣彤／報導

白衣人士隨便從車廂拖拉市民毒打。圖擷自香港01
白衣人士隨便從車廂拖拉市民毒打。圖擷自香港01
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傍晚時分，西鐵元朗站大堂有大批穿白衣不明人士，白衣人使用棍棒、竹枝等毆打市民。有目擊者指「挨打」過程長達10分鐘，而列車停在元朗站月台逾30分鐘，他屢按車廂緊急通話按鈕，惟無人回應，直至晚上約11時25分，列車駛至朗屏站後終見港鐵職員協助，才能詢問是否有車廂内市民受傷。他又指，身旁多名市民在衝突期間於港鐵站内多次致電999，同樣無人接聽。

999無人接聽 車廂緊急通話按鈕無人回應

凌晨約1時10分，白衫人襲元朗後近3小時，才有防暴警進駐元朗站。圖擷自香港01
凌晨約1時10分，白衫人襲元朗後近3小時，才有防暴警進駐元朗站。圖擷自香港01
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目擊者表示，身旁多名市民在衝突期間於港鐵站内多次致電999，但沒有人接聽。他指事件擾攘近一小時，質疑警方爲何沒有派員到場。

目擊者又指列車在元朗站月台停留逾30分鐘期間，他屢按車廂緊急通話按鈕，惟無人回應。直至晚上約11時25分，列車駛至朗屏站後終見港鐵職員協助，他才能詢問是否有車廂内市民受傷。

▼影片／元朗地鐵乘客挨揍尖叫影片（約影片20分鐘處，若無法觀看請點選連結）

市民受驚慌忙跑上月台

目擊者指，約晚上10時55分穿白衣不明人士挑釁現場市民，突然白衣人士衝入閘，大批市民受驚，慌忙經樓梯跑上月台。他指當時月台上往屯門的列車停站，大量市民湧入車廂。

約晚上11時05分，白衣人士開始朝車廂內的市民扔竹枝、雨傘等雜物。目擊者稱白衣人士像瘋了一樣，隨手在地上撿物件便朝車廂扔擲。他指有名白衣人士隨便從車廂拖拉市民毒打，車廂內市民大感驚慌。隨即車廂內市民開了雨傘作防護，不發一語，車廂內有一半市民皆為女性及年輕人，目擊者稱「他們縮在角落」。

目擊者憶述，「挨打」過程長達10分鐘，期間車廂內市民曾解釋他們沒有具威脅性，及沒有挑釁穿白衣不明人士，要求他們停止扔擲雜物及毆打市民，惟屢勸無效。

約晚上11時15分，有白衣人士上前勸說持續攻擊的前線白衣人士。約晚上11時20分，停在月台逾30分鐘的列車終開出，目擊者稱列車車門開合3次後駛走，而列車駛離元朗站時車長並無作任何特別廣播，只有既定錄音「小心車門」。

約晚上11時23分，列車駛至朗屏站後終見港鐵職員協助，目擊者馬上詢問是否有車廂内市民受傷。

約晚上11時05分，白衣人士開始朝車廂內的市民扔竹枝、雨傘等雜物。圖擷自香港01
約晚上11時05分，白衣人士開始朝車廂內的市民扔竹枝、雨傘等雜物。圖擷自香港01
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延伸閱讀：

【元朗黑夜】白衣人毆市民　港鐵譴責暴力　無列出報警後警方回應

【元朗黑夜】元朗站白衣人毆打市民　港鐵列車不停元朗站　已報警

文章授權轉載自《香港01》

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