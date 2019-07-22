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反送中／與地鐵官方版好逼真！車箱出現「請勿送中」數款貼紙

2019-07-22 09:28香港01 記者王潔恩／報導

貼紙的造型及設計，與港鐵官方的貼紙相似。圖擷自Rachel Wong 臉書
貼紙的造型及設計，與港鐵官方的貼紙相似。圖擷自Rachel Wong 臉書
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民陣今日（21日）下午再度發起反修例遊行，遊行尚未開始，網上已流傳多張圖片，從照片所見，有市民疑在港鐵列車的閘門上，貼上「請勿送中」、「請收回暴動定性」等貼紙，無論設計，甚至張貼的位置，均與官方的貼紙相若。

《香港01》已就事件向港鐵查詢，港鐵呼籲，乘客應保持車廂和車站整潔，切勿在港鐵範圍內張貼任何物品。

除了遊行外，有市民疑採用「另類」方法表達訴求。從網上流傳的圖片所示，有人疑將多個訴求印上貼紙，包括「請立即釋放所有抗爭者」、「請勿送中」、「請收回暴動定性」等，並將它們貼上港鐵列車的閘門上。

相關貼紙的字句中英對照，無論其造型及設計，甚至張貼的位置，均與港鐵設計的貼紙相似。

港鐵：切勿張貼任何物品

《香港01》已就事件查問港鐵，包括有關貼紙的數目、會如何處理有關貼紙等。港鐵回應指，他們一直致力為乘客提供舒適的乘車環境，又呼籲乘客保持車廂和車站整潔，切勿在港鐵範圍內張貼任何物品。

港鐵又指，會留意有關情況，如有需要會作出適當處理。

有市民疑在港鐵列車的閘門上，貼上「請勿送中」、「請收回暴動定性」等貼紙。圖擷自R...
有市民疑在港鐵列車的閘門上，貼上「請勿送中」、「請收回暴動定性」等貼紙。圖擷自Rachel Wong 臉書
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文章授權轉載自《香港01》

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