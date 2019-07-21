親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

屏東vs.蹄膀！龍應台一張圖 網友讚神比喻

港獨組織倉庫 警破獲爆裂物

2019-07-21 14:02世界日報 香港新聞組╱香港21日電

香港警方前天深夜在新界荃灣一座工廠大廈發現疑似爆炸品及一批武器，一名男子被捕。 被認為是港獨派組織的香港民族陣線證實，被捕男子為其成員，但稱不清楚爆炸品等的來源。

香港警方說，發現的疑似爆炸品包括至少1公斤TATP烈性炸藥及10枚燃燒彈，一批武器及鏹水等。在檢獲證物中，有反修例標語及寫有「香港民族陣線」的衣服。警方拘捕一名27歲男子盧溢燊。

香港民族陣線昨在社交網站發文，承認被捕男子是組織成員，已有律師協助保釋，發言人梁頌恆稱，倉庫一直只存放音響及其他宣傳物資，不知為何有爆炸品在單位內，也無任何製作爆炸品計畫。

明報報導，化學專家指出，TATP極不穩定，摩擦、陽光照射等因素均有可能令炸藥突然爆炸。過去數年在一些傷亡慘重的恐怖襲擊中，都能找到TATP的身影，如2016年3月比利時布魯塞爾的恐襲、2015年11月的法國巴黎連環恐襲、 2005年7月英國倫敦恐襲。

對於這起事件，有香港網友在臉書（facebook）上留言稱「全力緝拿暴徒」、「支持警察嚴正執法」；但也有網友懷疑警方自導自演，稱「明天721，今天就做大龍鳳（演戲），目的好明顯啦」。對此，警方否認故意選在特定時間加強執法行動的說法。

反送中香港
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

每周都有反送中遊行 人民日報：香港不能再亂下去

2019-07-21 10:08

民陣今再發起反送中遊行 政總一帶加強戒備

2019-07-21 09:36

何韻詩：台灣內政面臨中國滲透 香港是前例

2019-07-21 14:04

反送中遍地開花 香港社福界發起靜默遊行

2019-07-21 11:49

報導守護香港集會 BBC記者遭嗆假新聞

2019-07-21 09:51

721遊行「禁入金鐘」 網民擬闖政總 警「提升風險」

2019-07-21 14:06

港獨組織倉庫 警破獲爆裂物

2019-07-21 00:03

香港又遊行 昨挺警察今反送中

2019-07-21 00:01

守護香港集會稱31萬人參加 警方：10萬

2019-07-20 21:43

香港荃灣武器庫逮1嫌 「香港民族陣綫」證實為組織成員

2019-07-20 17:37

香港反送中 721遊行路線遭變更埋隱憂

2019-07-20 17:30

反送中風波 香港特首等官員個資被po上網

2019-07-20 13:37

香港反送中運動 衝擊奢侈品銷售、嚇跑陸客

2019-07-20 09:56
看更多

熱門文章

刺青辣媽牽兒逛街！清涼打扮被轟「內心空洞」 真實身分讓酸民全跪

2019-07-20 21:04

陸宣布11條金融業開放措施 放寬外資保險公司准入條件

2019-07-20 15:54

香港荃灣武器庫逮1嫌 「香港民族陣綫」證實為組織成員

2019-07-20 17:37

搜救結束 河南氣化廠爆炸15死15重傷

2019-07-20 22:23

每周都有反送中遊行 人民日報：香港不能再亂下去

2019-07-21 10:08

大興機場首度大考 千名遊客刷臉登機

2019-07-20 15:34

華為：歐洲28個5G合約 是給華為的信任選票

2019-07-20 16:15

美軍印太司令部司令：美印太軍力 即將被中國超越

2019-07-20 16:13

香港又遊行 昨挺警察今反送中

2019-07-21 00:01

「什麼都沒剩！」美女工程師遭新加坡男友謀殺焚屍

2019-07-20 16:07

香港反送中 721遊行路線遭變更埋隱憂

2019-07-20 17:30

守護香港集會稱31萬人參加 警方：10萬

2019-07-20 21:43

中共發表新疆白皮書：敵對勢力鼓譟疆獨、肢解中國

2019-07-21 10:40

報導守護香港集會 BBC記者遭嗆假新聞

2019-07-21 09:51

拒絕組織提拔 雲南2女幹部被處分

2019-07-20 16:01

貿易戰僵局 美中可望重啟面對面談判

2019-07-20 16:14

滯台逾290天 中國異議人士劉興聯飛抵加拿大

2019-07-21 12:49

陸金融對外開放 推11措施

2019-07-20 23:23

路透引述：降息…大陸官方最後手段

2019-07-21 00:31

「十一」閱兵秀肌肉 傳東風31Ａ、殲20將亮相

2019-07-20 16:12

「感覺剪刀自己在動」18歲自宮男疑遭霸凌罹精神病 將生殖器剪4段

2019-07-20 16:11

民陣今再發起反送中遊行 政總一帶加強戒備

2019-07-21 09:36

觀察站／故宮內抽菸挑釁 「厲害哥」的視頻全封

2019-07-20 16:02

何韻詩：台灣內政面臨中國滲透 香港是前例

2019-07-21 14:04

經貿磋商復談前夕 中國再提11項金融開放措施

2019-07-20 18:40

陸作家閻連科鼓勵青年：讀一讀「學校不讓讀的書」

2019-07-21 09:47

才獲選安全企業… 河南氣化廠爆炸10死

2019-07-20 16:03

南航獲1,380億元增資

2019-07-21 00:31

港獨組織倉庫 警破獲爆裂物

2019-07-21 00:03

上海巡禮／上海科創板明開市 台灣矽谷在何方？

2019-07-21 00:05

反送中遍地開花 香港社福界發起靜默遊行

2019-07-21 11:49

太空服役近3年 天宮2號任務圓滿回家了

2019-07-20 15:32

港警破獲炸藥拘一人 香港民族陣綫證實是成員

2019-07-20 16:48

網紅母喪禮牆倒壓傷20人…他還直播

2019-07-20 16:06

大陸證監會：對科創板要有耐心

2019-07-21 00:30

大陸科創板 22日開市

2019-07-21 00:27

金融委：助小銀行拆雷 下個重點

2019-07-20 23:21

阻聲索國開採石油 華府指中國「挑釁」

2019-07-21 14:06

南海風雲…中國勘探船南沙作業 越南抗議

2019-07-21 14:06

中國官方：堅持社會主義引領伊斯蘭教中國化

2019-07-21 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top