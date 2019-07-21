港獨組織倉庫 警破獲爆裂物

2019-07-21 14:02 世界日報 香港新聞組╱香港21日電



香港警方前天深夜在新界荃灣一座工廠大廈發現疑似爆炸品及一批武器，一名男子被捕。 被認為是港獨派組織的香港民族陣線證實，被捕男子為其成員，但稱不清楚爆炸品等的來源。

香港警方說，發現的疑似爆炸品包括至少1公斤TATP烈性炸藥及10枚燃燒彈，一批武器及鏹水等。在檢獲證物中，有反修例標語及寫有「香港民族陣線」的衣服。警方拘捕一名27歲男子盧溢燊。

香港民族陣線昨在社交網站發文，承認被捕男子是組織成員，已有律師協助保釋，發言人梁頌恆稱，倉庫一直只存放音響及其他宣傳物資，不知為何有爆炸品在單位內，也無任何製作爆炸品計畫。

明報報導，化學專家指出，TATP極不穩定，摩擦、陽光照射等因素均有可能令炸藥突然爆炸。過去數年在一些傷亡慘重的恐怖襲擊中，都能找到TATP的身影，如2016年3月比利時布魯塞爾的恐襲、2015年11月的法國巴黎連環恐襲、 2005年7月英國倫敦恐襲。

對於這起事件，有香港網友在臉書（facebook）上留言稱「全力緝拿暴徒」、「支持警察嚴正執法」；但也有網友懷疑警方自導自演，稱「明天721，今天就做大龍鳳（演戲），目的好明顯啦」。對此，警方否認故意選在特定時間加強執法行動的說法。