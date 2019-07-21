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721遊行「禁入金鐘」 網民擬闖政總 警「提升風險」

2019-07-21 14:06世界日報 特派員李春╱香港21日電

7/21遊行「近入金鐘」網民擬闖「政府總部」。 法新社
7/21遊行「近入金鐘」網民擬闖「政府總部」。 法新社
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香港建制派昨天才號召到31萬人上街遊行「守護香港」，民間人權陣線今又發起「反送中」遊行。警方堅持今天的遊行路線不能進入金鐘，只能到灣仔，引發民陣不滿，強調遊行若有任何失控，警方要負全責；另外，反送中網民揚言，遊行後轉往政府總部，埋下衝突隱憂。

昨31萬人「守護香港」挺警察

建制派發起的「守護香港」集會，昨天下午在金鐘添馬公園舉行，參加者多穿著白色上衣，舉著「反暴力」、「支持警察」等標語，有人手持五星旗和香港區旗。大會宣布有31萬6000人出席，警方則表示，集會最高峰時有10萬3000人。

建制派有七二○大集會，民陣則發動七二一大遊行，再度向港府重申五大訴求。但警方兩度改動批准內容，民陣上訴後，上訴委員會昨維持警方要求，即遊行只准到灣仔地區，不准到香港政府、終審法院和立法會所在的金鐘地區，結束時間則延至晚上11時5分。

民陣召集人岑子杰不滿有關決定，認為在灣仔疏導人潮有極大困難，若有任何失控，要警方及委員會負責。民陣又堅持會以數十人做代表，拿著表達訴求的直幡行到終審法院，認為隊頭的橫額有政治訊息，所以要放在終審法院前。

綜合網路訊息，支持反送中的網民在得知遊行路線與終點遭變更後，紛紛在網路表示「照出照行」。許多人強調，遊行結束後，「想去哪就去哪」，並痛批港府此舉是逼迫市民採取非法行動。警方如臨大敵，已在政府總部、警察總部等地周邊圍起2公尺高的水馬，還在人行道上為地磚上膠水，以免被示威者撬起來當作武器。

另據明報報導，警方昨日破獲爆炸品儲存倉，正調查是否與今天的民陣遊行有關。警方內部經評估後，已提升今天遊行的風險，據了解，警方今天全日將部署5000警力。

7/21遊行「近入金鐘」。 香港中國通訊社
7/21遊行「近入金鐘」。 香港中國通訊社
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