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報導守護香港集會 BBC記者遭嗆假新聞

2019-07-21 09:51中央社 倫敦21日專電

香港建制派昨發起「守護香港」、支持警察的集會，據稱有卅一萬人參加。 法新社
香港建制派昨發起「守護香港」、支持警察的集會，據稱有卅一萬人參加。 法新社
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香港721遊行前夕，建制派發起「守護香港」集會，英國廣播公司（BBC）記者麥迪文前往現場連線報導，卻遭經過的挺中集會民眾嗆聲，稱BBC報導「假新聞」。

強調支持港府、力挺警察的「守護香港」集會昨天下午5時在金鐘添馬公園舉行，7時許結束，大會宣布有31.6萬人參加，但港警稱最高峰10.3萬人；這場集會因「政治正確」引來陸媒轉載，不似此前對反送中遊行隻字未提。

BBC駐中國記者麥迪文（Stephen McDonell）前往現場報導，卻遭經過的民眾嗆聲。

從影片中可看到，麥迪文正在說明，「守護香港」的集會規模遠不及之前的反送中遊行。他也提到，港警在一處倉庫破獲TATP炸藥等危險物品，有一人遭到逮捕。他還說，今天（20日）集會的規模遠遠比不上之前挺民主陣營的遊行。

這時有一名手持「守護香港」標語的女子接近麥迪文，稱「你說的都不是真的，香港人都很和平」。麥迪文轉頭說：「我沒有說他們是不和平的人。」他並對著鏡頭解釋，這裡有一種反媒體的氛圍。

女子反駁：「不是反媒體，只是反對你這樣的媒體。你是假新聞，假新聞。」

麥迪文說：「我說的內容並非虛假。我只是在說明今天發生的事情。」女子仍繼續吼：「你說的不是事實。」麥迪文忍無可忍，將女子拉到鏡頭前，問她：「我剛說的到底有什麼問題？」

女子持續稱沒有暴力，但在麥迪文的反問下，最終承認確實有人因為炸藥被逮捕。

除了報導畫面外，麥迪文也在推特公布另一段影片，可以聽到挺北京民眾對著BBC攝影記者發出噓聲，並喊「去死」，態度十分惡劣。

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