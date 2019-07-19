南華早報：收拾香港亂局 北京排除動用解放軍

2019-07-19 12:47 世界日報 綜合報導



港媒：北京不會對港動用共軍 (取材自南華早報) 分享 facebook

香港南華早報報導，北京對香港近期出現的大規模示威相當吃驚，並對在香港傳統情報系統未能精確掌握社會氛圍感到不滿。知情人士透露，負責香港事務的內地官員正在制定解決香港政治亂局的應急策略，並且已排除動用解放軍的可能。

近一個多月來，港人因反對修訂《逃犯條例》發起反送中運動，受國際社會關注。報導引述消息人士透露，相關官員很快會向最高領導層呈遞一份旨在解決香港亂局的計畫，以及一份有可能改變香港未來管理模式的遠期戰略。但報導中沒有提及具體時間。

消息人士表示，在此階段，北京當局仍認為，香港的事最好留給香港政府處理，不應直接介入。儘管有相反的意見，但北京堅決不考慮動用解放軍來解決問題，認為香港員警部隊是維持穩定的關鍵因素。

消息人士還表示，領導層對抗議活動的規模和強度感到吃驚，並對其在香港的傳統情報管道未能準確衡量公眾情緒感到不安。

自上月初香港爆發抗議活動以來，北京當局一直向香港派遣「創紀錄的人數」，以蒐集不同資訊和意見。主管港澳事務的副總理韓正領導「中央港澳工作協調小組」，蒐集和整理前線官員的報告和建議，曾南下兩次與港府高層會面。

一位知情的內地官員表示，當務之急是制定一項策略，使香港保持穩定，防止騷亂蔓延或影響其他重要的政策和議程。一旦局勢穩定，北京當局會對其長期的香港戰略作出重大調整。

消息人士說，香港特首林鄭月娥下台只會造成混亂，破壞香港特區政府的權威，並分裂建制派。如果沒有一個明確人選來替代林鄭月娥，讓林鄭下台只會導致親北京團體之間的內鬥。

他還表示，在北京看來，香港特首和北京當局之間需要更頻繁的交流和溝通。此外，當下需要風險評估的是國家主席習近平是否出席今年底在澳門舉行的主權移交20周年紀念活動。