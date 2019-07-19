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在台遭男友殺害的潘曉穎父母 盼港特首「個案處理」

2019-07-19 12:48世界日報 綜合報導

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理 (取材自香港01)
潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理 (取材自香港01)
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港府強推修訂《逃犯條例》激起的示威浪潮至今餘波盪漾。香港01報導，陳同佳案死者潘曉穎的父母，6月底致函特首林鄭月娥，懇求考慮四個方法解決：一、以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案；二、港府以「行政指令方式」單次移交疑犯；三、賦予香港法庭域外法權；四、勸說嫌疑犯到台灣自首。

林鄭月娥7月初稱修例「壽終正寢」，但未再提出解決陳同佳在台灣殺人案的善後方案。林鄭亦一直沒有說明，6月底收到潘父信函的消息。

據報導，潘父母致特首林鄭月娥的信件共有兩頁，首先談及修例爭議，稱台灣當局多次表示不接受以修訂《逃犯條例》方式移交疑犯，修例即使完成亦無助解決其女兒案件，但夫婦二人非常感謝林鄭月娥，對她因事件承受壓力及屈辱感非常難過。

他們進一步說，對女兒遇害一事「無法釋懷」，懇求林鄭在修例引發非常重大爭議後，考慮各種方法，包括「過去存在客觀限制不可行」的方法，再次盡力為其女兒討回公道，「香港社會經歷如此非常罕見龐大爭議後，期望特區政府能以突破固有框架方式處理此事。」

報導說，潘父母在信中的訊息，是懇求港府考慮任何可行的方案，而他們特別提及其中四個方法，並明言希望港府以「特事特辦」態度處理：一、以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案；二、港府以「行政指令方式」單次移交疑犯；三、賦予香港法庭域外法權；四、勸說嫌疑犯到台灣自首。

潘父母二人在信中結尾指出，預計疑兇可能最快今年10月獲釋，懇求特首、律政司長及保安局長能夠在立法會休會前完成有關程序，「這是我們唯一的請求」，並指希望獲林鄭月娥的回覆。

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