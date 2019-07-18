9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52 世界日報 香港18日電



香港銀髮族9千多人也上街遊行 挺年輕人 歐新社 分享 facebook

由香港年長者發起及參加、標榜支持年輕人上街表達訴求的「銀髮族靜默遊行」，昨天下午在港島中環登場，以相對安靜的方式遊行到香港政府總部。主辦單位表示，這場遊行有超過9000人參加。遊行訴求同樣是要求港府正式撤回《逃犯條例》修正案，並成立獨立調查委員會調查警方過當執法，並停止搜捕年輕人。

綜合媒體報導，遊行發起人之一的牧師朱耀明表示，昨天是香港社會運動史上的第一場老人家遊行，藉此向年輕人表達香港老人家雖然不在前線，但還是支持、明白年輕人的理念。

朱耀明說，許多人年紀已經七老八十，出來遊行不容易。但他們仍要站出來，就是要告訴香港特首林鄭月娥「全民都反對她」。

這場銀髮族遊行中，年長者手持著白底黑字的「支持青年，守護香港」橫幅走在最前端，安靜地走在申請的遊行路線上。隊伍中，一名老先生更用厚紙板寫上「年青（輕）人，爸爸出來了」的標語。

香港銀髮族9千多人也上街遊行 挺年輕人 歐新社 分享 facebook

朱耀明表示，近來看見年輕人在運動中流了很多汗和血，甚至為抗議政府捨棄生命。如果林鄭月娥「還是人的話」，就應該要有悲憫心，為什麼仍然要拘捕年輕人？為何要分裂市民和警察？

日前表態支持「反送中」的香港藝人葉德嫻也參加這場遊行，並站在隊伍前端。她說，自己是為了年輕人而站出來，「要講給人聽，我們的年輕人好呢」。而有這麼多長者站出來，讓她很感動。

另據明報報導，有參加遊行的年輕人自發為長者搧涼、派水與退熱貼，不忘提醒長者小心梯級。以紙皮為長者搧涼的23歲大學畢業生黃小姐說，見到長者在炎夏遊行，深受感動，「感到年輕人不是孤單地抗爭」。10多名年輕人站在終點答謝，長者主動上前握手或擁抱，要他們繼續努力，語重心長地提醒，「小心不要被人打呀」；年輕人聽畢一臉感動，多次鞠躬，「多謝你們，建立了這麼美麗的香港」。