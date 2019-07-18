反送中效應？ 香港書展 政治書行情好

2019-07-18 12:53 世界日報 香港18日電



香港一年一度的文化盛事香港書展昨天開幕。三十而立，香港書展已成全球三大書展之一。今年適逢第30屆，香港書展辦得規模最大，本屆書展，台灣也再度強勢登場。

在香港會展中心舉行的書展，有來自39個國家及地區，共686家參展商參加，規模為歷年最大，荷蘭、俄羅斯、科威特及委內瑞拉四國更首次參展。

香港目前籠罩在反修例的風暴之中，書展政治書銷售大熱，有書商說開場四小說準備的政治書籍全部售罄。「點子出版」負責人陳小姐印了張反送中明信片，送給穿黑衣的讀者，為香港打氣。大眾書局經理林明麗表示，近半年香港社會情緒受困擾，書局這次特別上架有關舒緩情緒、心靈慰藉類型的書籍，希望為香港打打氣，緩解社會撕裂。

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香港新聞組／香港18日電

另據明報報導，商經局長邱騰華昨在香港出版雙年獎發表演辭時，台下有嘉賓突然站立，舉起「撤回惡法」、「抗議警暴」、「反對監控」、「出版自由」及「推雙普選」紙牌。

邱騰華其後回應傳媒稱，香港是自由表達的社會，市民可就施政表達意見，只要方式和平，大家便能互相接納，政府也會聽取。

據報導，有網民曾稱要到「三中商」攤位「打書釘」，昨早有零星戴口罩者在三中商攤檔閱讀。昨晚7時許，香港眾志主席林朗彥和剛獲釋成員廖偉濂先後行經三中商攤位，廖舉起「資助中聯辦呢邊排隊」標語，並大喊三中商由中聯辦擁有，「若幫襯他們，即是將手上金錢奉上給中國共產黨」。

另外，有種文化出版社在攤檔設藍儂牆(港稱連儂牆)，負責人黃先生稱，在這社會氣氛下沒為書展大事宣傳，並稱賺錢此時不是最重要，設藍儂牆盼為這場運動打氣。