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反送中效應？香港書展 政治書行情好

2019-07-18 00:05聯合報 香港特派員李春／香港報導

第三十屆香港書展昨在香港會展中心開幕，預計吸引百萬人潮。 （中新社）
第三十屆香港書展昨在香港會展中心開幕，預計吸引百萬人潮。 （中新社）
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香港一年一度的文化盛事香港書展昨天開幕。三十而立，香港書展已成全球三大書展之一。今年適逢第卅屆，香港書展辦得規模最大，本屆書展，台灣也再度強勢登場。

在香港會展中心舉行的書展，有來自卅九個國家及地區，共六百八十六家參展商參加，規模為歷年最大，荷蘭、俄羅斯、科威特及委內瑞拉四國更首次參展。今年主題定為「科幻及推理文學」，主辦方希望今年入場人數會又一次突破百萬。

今年香港書展，香港主辦單位事前專門到台灣宣傳，台灣在香港書展中再成重頭戲。香港書展中的王牌節目，是名作家系列講座。這一節目開辦十五年，年年吸引大批名作家粉絲從四面八方趕赴香港，今年名作家系列講座為慶十五年，辦下十五場，台灣著名女作家平路打響第一炮。

除作家平路外，台灣的出版單位也紛紛進軍香港書展。中華民國圖書出版事業協會、中華民國圖書發行協進會、台北市出版商業同業公會組團，在香港書展中設立台灣出版人專區，展示奇幻／科幻／鬼怪／推理等作品近六百種，還有各家出版社暢銷原創書籍與優質政府出版品，展現台灣青春創新的文化特色和多元融合的出版風格。

香港仍然籠罩在反修例的風暴之中，書展暫時未現示威活動，只有港府商務及經濟發展局局長邱騰華下午出席書展活動時，有示威者在場舉起「撤回惡法」、「抗議警暴」等標語默站抗議。傳說示威者針對「三中商」即大陸中資在港全資擁有的三聯書店、中華書局和商務印書館抗議，但首日並未現傳說中的「打書釘」（站立看書不走的靜默示威）。香港書商說不擔心示威活動，次文化堂社長彭志銘明認為香港抗爭者為「高水準」人士，沙田新城市廣場示威活動中一塊玻璃都沒打爛，全世界哪裡找。

不過受反送中運動刺激，書展政治書銷售大熱，有書商說開場四小說準備的政治書籍全部售罄。「點子出版」負責人陳小姐印了張反送中明信片，送給穿黑衣的讀者，為香港打氣。大眾書局經理林明麗表示，近半年香港社會情緒受困擾，書局這次特別上架有關舒緩情緒、心靈慰藉類型的書籍，希望為香港打打氣，緩解社會撕裂。

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