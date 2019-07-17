傳港擬戒嚴遏抗爭 保安局：沒計畫

2019-07-17 15:48 世界日報 中央社╱香港17日電



香港特區行政長官林鄭月娥（中）在律政司司長鄭若驊（左）和保安局局長李家超（右）的陪同下6月10日會見媒體。（香港中通社） 分享 facebook

香港反送中遊行遍地開花，有報導指港府正探討以不同方案處理不同區域的示威活動，其中包括研究頒布戒嚴令。對此，香港保安局說，將繼續沿用現行機制加以處理，沒有其他計畫。

香港自回歸以來從未實施戒嚴，上一次實施戒嚴是1956年的「雙十暴動」，當年造成104人死亡和164人傷，被定罪人數高達291人，是香港史上傷亡數字最多的社會騷亂，港府一度發布九龍半島戒嚴令。

有港媒報導，為應付各區遊行集會，港府探討以不同方案處理不同區域發起的遊行集會，其中之一是引用《公安條例》第17條，由特首會同行政會議頒布戒嚴令，宣布指定區域、指定時間禁止市民進行公眾集會，指定區域以外的市民也不能進入「禁區」，警方有權拘捕所有違令者。

報導還說，港府也正研究在戒嚴令下如何協調各區緊急服務和交通安排，並要求各部門提交應變方案。

保安局回應表示，關於公眾遊行和集會，政府會繼續沿用現行需通知警方以及不反對通知書的機制處理，除此之外，沒有其他計畫。

據《公安條例》，特首會同行會如信納香港境內出現特殊情，為防止嚴重擾亂公安，有需要禁止舉行公眾聚集，可禁止在指明一段不超過3個月的期間，舉行任何公眾聚集。任何人若參與、或煽惑他人參與公眾聚集，即屬犯罪，最高監禁3年。