親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

丹娜絲颱風有機會放假嗎？豪雨假門檻一次看

傳港擬戒嚴遏抗爭 保安局：沒計畫

2019-07-17 15:48世界日報 中央社╱香港17日電

香港特區行政長官林鄭月娥（中）在律政司司長鄭若驊（左）和保安局局長李家超（右）的...
香港特區行政長官林鄭月娥（中）在律政司司長鄭若驊（左）和保安局局長李家超（右）的陪同下6月10日會見媒體。（香港中通社）
分享

香港反送中遊行遍地開花，有報導指港府正探討以不同方案處理不同區域的示威活動，其中包括研究頒布戒嚴令。對此，香港保安局說，將繼續沿用現行機制加以處理，沒有其他計畫。

香港自回歸以來從未實施戒嚴，上一次實施戒嚴是1956年的「雙十暴動」，當年造成104人死亡和164人傷，被定罪人數高達291人，是香港史上傷亡數字最多的社會騷亂，港府一度發布九龍半島戒嚴令。

有港媒報導，為應付各區遊行集會，港府探討以不同方案處理不同區域發起的遊行集會，其中之一是引用《公安條例》第17條，由特首會同行政會議頒布戒嚴令，宣布指定區域、指定時間禁止市民進行公眾集會，指定區域以外的市民也不能進入「禁區」，警方有權拘捕所有違令者。

報導還說，港府也正研究在戒嚴令下如何協調各區緊急服務和交通安排，並要求各部門提交應變方案。

保安局回應表示，關於公眾遊行和集會，政府會繼續沿用現行需通知警方以及不反對通知書的機制處理，除此之外，沒有其他計畫。

據《公安條例》，特首會同行會如信納香港境內出現特殊情，為防止嚴重擾亂公安，有需要禁止舉行公眾聚集，可禁止在指明一段不超過3個月的期間，舉行任何公眾聚集。任何人若參與、或煽惑他人參與公眾聚集，即屬犯罪，最高監禁3年。

反送中香港
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

前美駐港總領事：北京若干預 更添香港年輕人憂慮

2019-07-17 15:47

民陣21日再遊行 港警建議改8月

2019-07-17 15:44

港警自白：不願夾在示威者與港府中間

2019-07-17 15:43

反送中示威者 登時代雜誌網路名人榜 與川普並列

2019-07-17 15:42

港書商印發反送中明信片 要送黑衣書迷1萬張

2019-07-17 14:53

香港書展開鑼 反送中網民號召到陸資書商抗議

2019-07-17 12:03

《TIME》25最具影響力網路名人 香港反送中示威者入列

2019-07-17 10:26

香港周日再遊行？警建議改8月

2019-07-17 00:34

美前駐港領事談反送中：北京若干預 更添港台年輕人憂慮

2019-07-17 00:19

反送中風潮未息 香港律政司長將訪北京

2019-07-16 21:34

美前駐港領事：北京若干預香港 手段會笨拙得多

2019-07-16 21:08

一個香港警察的自白 「不願夾在示威者和政府中間」

2019-07-16 18:06

反送中每到假日就開花 香港傳下戒嚴令

2019-07-16 17:36

傳研究頒布戒嚴令 港府：續依現行機制處理遊行

2019-07-16 16:05

香港警察：不願夾在示威者與政府中間

2019-07-16 14:04

反送中衝突／年輕急救員被擋救人 痛哭影片曝光

2019-07-16 13:46

林鄭：沙田示威者是「暴徒」 追究到底

2019-07-16 12:43

「仍有承擔」林鄭親口否認辭特首

2019-07-16 12:43

超級富豪早跑了！香港千萬富豪資金也出逃

2019-07-16 12:42

沒有民主的香港青年要維護法治底線

2019-07-04 08:42
看更多

熱門文章

韓媒：習近平下令中國企業 一年內搶占北韓市場

2019-07-16 16:59

陸自製航母 傳海試不順

2019-07-17 00:33

LG大陸撤逃 陸媒曝生意失敗但賣樓大賺近300億

2019-07-16 16:50

隔壁坐美女…陸大廠工程師高鐵摸胸滑腿被逮求饒

2019-07-17 09:43

月收300K+有房！狂追25歲女卻慘輸67K男...網看條件曝「關鍵原因」

2019-07-16 18:07

以一夜情為餌酒托誘騙 「最美女嫌犯」被起訴

2019-07-17 12:19

吃火鍋驚見「白色小蟲」 鍋子一拿起數量翻倍

2019-07-16 19:14

男子誤觸高壓電四肢截肢 女兒一句話暖哭網友

2019-07-16 21:02

距離台灣最近的跨海大橋「合龍」 陸掐京台高速的咽喉

2019-07-17 13:21

女醫新婚2個月離奇暴肥皮膚現大量裂紋 疑夫下毒圖謀殺

2019-07-17 09:52

一個香港警察的自白 「不願夾在示威者和政府中間」

2019-07-16 18:06

賺很大？他把6億罰金當廣告 今栽跟斗還拉台分析師下水

2019-07-17 11:00

中國CSSCI 刻意收錄台灣學術期刊

2019-07-16 21:12

東莞鞋廠避開貿易戰外移 水土不服回陸發展

2019-07-17 09:54

「炫富一姐」郭美美出獄後身形圓潤 網友︰看來監獄伙食不錯

2019-07-17 11:25

中國學者：北京力圖主導兩岸 不隨台灣選舉變化

2019-07-16 19:51

反送中每到假日就開花 香港傳下戒嚴令

2019-07-16 17:36

美前駐港領事：北京若干預香港 手段會笨拙得多

2019-07-16 21:08

「2年前我遇到的章子欣」 9歲女孩照片讓網友淚崩

2019-07-16 17:17

6年前血戰華爾街的「黃金大媽」終於快解套了

2019-07-17 15:23

垃圾圍城！杭州3年垃圾量將填滿整個西湖

2019-07-17 11:10

香港周日再遊行？警建議改8月

2019-07-17 00:34

大陸2682萬人次 失信被禁買機票

2019-07-17 02:15

章子欣翻版！她3歲被拐 30年後找回家

2019-07-16 17:26

中共官方刻意推動 大陸訪北韓遊客人數大增

2019-07-16 16:59

他發文怨「前任住過我不要！女友盧賣房子」 網友看法卻一面倒

2019-07-17 16:11

陸嚴管網路文學、宮鬥劇

2019-07-17 00:23

大陸個人破產制 加速研擬

2019-07-16 23:14

反送中風潮未息 香港律政司長將訪北京

2019-07-16 21:34

《TIME》25最具影響力網路名人 香港反送中示威者入列

2019-07-17 10:26

巴基斯坦塔爾電站 一期2機組投產

2019-07-17 02:15

中共建政70年十一大閱兵 天安門景觀工程啟動

2019-07-16 18:03

涉竊取癌症藥物機密 瑞士同意美引渡大陸研究員

2019-07-17 16:10

水池吸水口殺人 媽目睹4歲女兒遊樂園溺亡

2019-07-16 17:53

阿里拆股 舖路赴香港上市

2019-07-16 23:52

新興國家狂發債 中國面臨嚴重金融風險

2019-07-17 12:13

大陸8款5G手機獲3C認證 華為獨占4款

2019-07-17 16:00

台灣大學生 暑期登滬實習

2019-07-17 02:15

陸8月起擴大外籍人才辦理簽證及永久居留便利

2019-07-17 15:26

美前駐港領事談反送中：北京若干預 更添港台年輕人憂慮

2019-07-17 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top