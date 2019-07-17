前美駐港總領事：北京若干預 更添香港年輕人憂慮

2019-07-17 15:47 世界日報 香港新聞組╱香港17日電



香港「反送中」遊行遍地開花。美國前駐香港總領事包潤石表示，示威者衝擊且破壞立法會，是重大錯誤。（路透資料照片） 分享 facebook

前美國駐香港總領事包潤石表示，若特區政府無法保持香港穩定，北京會傾向親自干預香港事務，但將比香港的官僚「笨手笨腳得多」。至於衝擊且破壞立法會，是示威者犯下的「重大錯誤」。

包潤石（Richard Boucher）在接受紐約時報專訪時還說，「香港模式」如今對台灣人民已失去任何意義。北京方面幾乎沒有意識到，它的干預無論多麼微小，都會放大台灣及香港年輕一代的擔憂。

現任美國布朗大學高級研究員的包潤石，是美國資深外交官，1996至1999年擔任美國駐香港總領事，見證香港主權移交前後的事蹟。

包潤石指出，香港作為一個開放的社會，永遠不會如北京希望地那樣受到控制。每當港府未能妥善處理事情時，北京的一些人就忍不住想進行干預。到目前為止，「明智的頭腦基本占了上風」，但香港政府需要證明，它能夠在不威脅北京利益的情況下，駕馭香港社會的騷動風潮。

「衝擊立法會是重大錯誤」

包潤石認為，衝擊且破壞立法會，是示威者犯下的重大錯誤。原因是多數香港民眾非常同情「反送中」運動，這從遊行人數就能看出來，但很少有民眾會支持破壞商業和就業基礎的暴力行為。這些行動令香港政府更堅決地控制住示威活動，並使北京方面也更傾向干預，這兩種結果都不好。

包潤石說，《香港-美國政策法》是美國對香港政策的基礎，並成為支持香港「兩制」的一個關鍵因素，不幸的是，北京領導人似乎更關心「一國」而非兩制。因此，香港人必須承擔起任務，明確他們享有自治權，以及決心保護技術、尊重法治、防止腐敗和確保市場開放，也就是《香港-美國政策法》承認的要素。

至於國際社會能為香港做些什麼？包潤石建議，無論公開還是私下，各國領導人在與北京高層會面時，都要直言不諱提到，香港的威信和法治狀態，對全球商業活動和其他關係都至關重要，就能對北京產生對香港「要有耐心、行動要慎重」的作用。