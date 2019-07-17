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民陣21日再遊行 港警建議改8月

2019-07-17 15:44世界日報 特派員李春╱香港17日電

民陣周日再遊行？警建議改8月 香港中國通訊社
民陣周日再遊行？警建議改8月 香港中國通訊社
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香港民間人權陣線再發起星期日反修例遊行，警方以公眾安全為由建議改期至8月。警方開始檢控九龍遊行涉嫌非法禁錮者和沙田遊行中咬斷警長手指者。

民陣原擬21日發起金鐘添美道集會，昨天下午約見警方，商討將之改為遊行，警方反建議他們將活動延期至8月，指現時舉辦任何公眾活動都很難確保安全。民陣不同意，雙方今天將再開會商討安排。

民建聯立法會議員蔣麗芸去信警務處處長盧偉聰，要求警方處理遊行集會申請時，若判斷可能會引起騷亂，涉及影響公共安寧及秩序，應暫停發出「不反對通知書」。

香港警方昨天起開始對連串遊行中的示威者提起檢控。在九龍遊行期間，有示威者懷疑一名女子是便衣警察拍攝示威者面容，三名示威者要求這名女子刪除拍攝片段，涉嫌在爭執中撕扯女事主衣服及從後箍頸和胸部。警方以非法禁錮及非禮罪拘捕兩男一女示威者，案件昨在九龍城裁判法院提堂，裁判官批准三名被告保釋，期間不得離開香港。

針對沙田爆發的警民衝突，警方起訴兩名示威者，其中一名示威者、22歲港大畢業生杜啟華，涉嫌咬斷警員的手指，被控蓄意傷人、襲警罪等四項控罪，在沙田裁判法院提堂。杜啟華獲准保釋等候進一步調查。另一名被起訴的23歲示威者是理大畢業生林梓和，被捕後涉嫌在警署內襲擊3名警員，也獲保釋候訊。

綜合媒體報導，控方說，杜啟華不理會警方當日8次清場警告，更用雨傘打一名警員頭部，又施襲其他警員；杜啟華代表律師則稱，警長梁啟業將手指伸入杜啟華口中，才致「咬斷手指」。據現場影片顯示，當時一名警察的手指按在杜男右眼，不排除杜男為自衛張口咬傷警察手指。

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