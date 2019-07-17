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港警自白：不願夾在示威者與港府中間

2019-07-17 15:43世界日報 香港新聞組╱香港17日電

香港警察：不願夾在示威者與政府中間 警隊高層不斷把我們推去『送死』 歐新社
香港警察：不願夾在示威者與政府中間 警隊高層不斷把我們推去『送死』 歐新社
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BBC中文網報導，香港警察在這次「反送中」風波中被夾在政府與示威者之間，示威者不斷把對政治的不滿發洩在警察身上。一名陳姓警察受訪時表示，「政治問題是要政治解決，政府無能，警隊高層不斷把我們推去『送死』，沒有一個警察應該付出代價」。

30多歲的陳姓警察表示：「示威者的武力前所未見，那些磚頭、鐵枝、雨傘正面飛過來，有盾牌不代表不會受傷，同事們長時間工作，受到很大壓力。」他說，在示威者眼中，警方是受薪工作，配備防暴裝備、警棍、胡椒噴霧和催淚水劑，對比示威者自製的各種防具，是「雞蛋」與「高牆」。但陳警認為，示威者早已不是「雞蛋」，「他們的磚頭擊中我的同僚！你叫我們怎麼忍？」

「我們身穿防暴裝備，手執警棍，不代表什麼都不怕，我們也怕受傷，也怕死，而很多同事都被人網路『起底』，隨時失去工作。」多名參與驅散及鎮壓行動的警員及其家屬的資料在被放在社交平台廣泛傳播。

「現在我到任何地方都不敢說自己是警察，在WhatsApp群組，我被朋友責怪，說不能接受我，」陳先生說：「但這個社會是需要警察的，警察不單是遊行示威才出現，我不會後悔，他們終有一天會明白的。」

示威者的行為經常被人美化，警方做什麼都被人說濫權，這不公道，他們也有攻擊警方，我的同僚都受傷了，為何還要說警方的錯？」

他指出，在警方的群組或是建制派的社交媒體，也會流傳示威者扔磚頭，衝撞警方的畫面，「這些你們不去看？民主派為何不譴責？不是和平、理性、非暴力嗎？」

香港媒體報導，警隊內部有強烈的團體意識，把示威者視為潛在罪犯，任何警員公開表達對示威者的同情，有可能受到警隊其他人的排擠，甚至影響升遷。

訪問中，陳先生多次直接把示威者稱作「暴徒」，並指警隊高層未阻止警察總部被包圍以及警總外牆遭塗寫辱警字句的情況，最讓每一個警察心痛、讓整個警隊蒙羞。

擁有3萬員警的香港警隊長期以來被譽為「亞洲最佳」，但這次風波中卻遭指責濫權，示威者要求成立獨立委員會調查警民衝突事件。陳先生對於如何調查警察「沒有意見」，只是強調「沒有一個同袍需要付上代價」。

香港警察：不願夾在示威者與政府中間 警隊高層不斷把我們推去『送死』 法新社
香港警察：不願夾在示威者與政府中間 警隊高層不斷把我們推去『送死』 法新社
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