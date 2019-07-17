反送中示威者 登時代雜誌網路名人榜 與川普並列

2019-07-17 15:42 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ╱香港17日電



反送中示威者 登《時代》最具影響力網路名人榜 高雪景 分享 facebook

「時代雜誌」（TIME）16日將「香港示威者」（Hong Kong Protesters）列為前25名最具影響力的網路名人，這份未排名名單中包括美國總統川普、最近被川普所針對的紐約州的民主黨女議員歐凱秀-柯提茲、英國哈利王子與夫人梅根、南韓男團BTS防彈少年團、中國女網紅張大奕等。

香港政府因為提議修改《逃犯條例》，引發民眾擔心侵犯自由而引發大規模示威行動，「時代雜誌」形容「香港示威者」在這場保衛香港自由的運動雖然沒有單一領袖、組織，但網上平台提供示威民眾有效號召行動與保持匿名。

民眾透過網路討論區「連登」（LIHKG）和加密通訊軟體Telegram，連繫號召反送中行動，包括走訪各國領事館請願，以及包圍警總等行動。一名與香港抗議活動有關的Telegram管理者表示，這個過程「更像是一種直接民主」。

「時代雜誌」指出，民眾在「連登」上表決支持哪個建議行動路線，有助該主題獲得廣泛討論並吸引目光。Telegram具有投票功能、平台訊息推播與聊天群組供討論計畫，抗議民眾因此能迅速動員或改變策略。其他示威面向包括網路協調、未來的示威提醒、分享法律協助資源，以及最近出現的諮詢與情感支持服務等。

雖然多名香港示威民眾遭逮捕，並因為突擊立法會等升溫行動面臨當局反彈，但示威民眾採取「群眾外包」（crowd-sourced）方式獲得大量網路用戶的協助，並誓言奮戰到底。

參與發起九龍反送中遊行的本土派人士劉穎匡告訴時代雜誌：「我們相信群眾力量，因為當我們集結眾人智慧，一定能比只有一群學生或領袖作出更好的決定。」

「時代雜誌」每年選出25位最具影響力網路人物，透過有關人物在社交媒體的全球影響，以及對推動新聞的整體能力，來評估入選者。