「仍有承擔」林鄭親口否認辭特首

2019-07-16 12:43 世界日報 香港16日電



「仍有承擔」林鄭親口否認請辭 路透社 分享 facebook

英國金融時報報導香港特首林鄭月娥數度請辭，北京拒絕及要她收拾爛攤子。林鄭月娥昨天親口否認，中國外交部駐港機構說要「提出嚴正交涉」。

金融時報報導引述兩名知情者說，林鄭月娥過去數周數度提出請辭，但遭北京拒絕。林鄭昨天被媒體詢問是否曾向北京請辭時表示，雖然現時面對很大困難，但「我仍有承擔及熱忱繼續任內工作」，會繼續領導管治班子。

林鄭說，特首任期為五年，她會繼續領導管治班子，用更包容和謙卑的態度聆聽社會意見，完成任內工作。

她又稱，抗爭行動由政府修訂《逃犯條例》引起，她一個月前已宣布徹底停止有關工作，引發抗爭的事已不存在。她上周二已回應其他相關或不相關訴求，未必能完全滿足提出訴求的人士，但這不是她個人問題，當局考慮各方面因素，提出務實可行回應，希望得到社會諒解。

中國外交部駐港特派員公署則發表聲明，指個別西方媒體捕風捉影，散布不實消息，公署就此提出嚴正交涉，表示強烈不滿和堅決反對。

聲明稱，「中央政府堅定支持林鄭月娥和特區政府依法施政，維護國家主權、安全和發展利益，維護香港長期繁榮穩定」，敦促媒體秉持新聞職業操守，停止散布子虛烏有假消息，以負責任態度客觀公正平衡報導。

絕食抗議者「苦行」 要求與林鄭對話

香港新聞組╱香港16日電

一群反對《逃犯條例》而絕食12天的人士，昨日傍晚發起苦行到禮賓府，要求特首林鄭月娥即時與他們公開對話，並且回應撤例、成立獨立調查委員會等五大訴求。

綜合信報、立場新聞新聞報導，73歲的馬屎埔村民「陳伯」陳基裘、 好鄰舍北區教會傳道人陳凱興等人已絕食12天，港府一直未回應。絕食者昨天傍晚將行動升級，從金鐘海富中心步行至禮賓府，要求與林鄭、警務處長盧偉聰直接對話。

據報導，數百人響應加入苦行隊伍，他們沿路高呼「我們不是暴徒」、「不撤不散」等口號，示威者把禮賓府當作連儂牆，貼上種種訴求。主辦單位指有2400人參與。絕食12天的陳伯需要由其他人攙扶。