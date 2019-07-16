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林鄭：沙田示威者是「暴徒」 追究到底

2019-07-16 12:43世界日報 香港16日電

特首：示威暴徒襲警 追究到底 建制譴責暴力 泛民促回應訴求 法新社
特首：示威暴徒襲警 追究到底 建制譴責暴力 泛民促回應訴求 法新社
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香港周日沙田反修例遊行後，當地商場變戰場，警民激烈衝突共28人受傷，47人被捕。香港特首林鄭月娥昨現身醫院探望警員，指示威者是「暴徒」，聲言追究到底。建制派議員強烈譴責示威者，民主派議員強烈譴責警方。

沙田周日下午逾10萬人遊行結束後，大批示威者聚集在道路上與警察對峙，晚間在新城市廣場中示威者和防暴警察的激烈衝突，雙方都有人掛彩。警方拘捕超過40人，涉嫌非法集結及襲警等罪名。

特首：示威暴徒襲警 追究到底 建制譴責暴力 泛民促回應訴求 美聯社
特首：示威暴徒襲警 追究到底 建制譴責暴力 泛民促回應訴求 美聯社
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醫管局說，沙田警民衝突共28人受傷送院，包括20男8女。截至昨午，仍有7人留院治療。林鄭與保安局長李家超昨天下午到醫院探望在衝突中受傷的3名警員。其後林鄭會見傳媒，說當天有超過10名警員遇襲，目前仍然有6人留醫。

林鄭形容示威者肆意襲警是「暴徒」，必須要強烈譴責暴力抗爭或傷害警隊的人士，她強調會支持警隊執法，及支持警隊全面調查追究到底。

特首：示威暴徒襲警 追究到底 建制譴責暴力 泛民促回應訴求 路透社
特首：示威暴徒襲警 追究到底 建制譴責暴力 泛民促回應訴求 路透社
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保安局長：暴力升級有組織

李家超說，在沙田攻擊警方者由最初用雜物、雨傘，之後用磚及鐵桶等物品，暴力升級；暴徒是非常有組織、有物資及計畫等，不能將暴力合理化及美化，否則暴力加劇，對社會沒有好處。

香港立法會39名建制派議員發表連署聲明，對近日多次在遊行後出現的暴力衝擊行為，予以強烈譴責。

民主派會議召集人毛孟靜指，警方用包抄圍捕方式驅離示威者，將室內空間變成戰場，變相禁錮在商場內其他人，要求警務處長盧偉聰公開解釋和道歉；她還譴責林鄭政府，指林鄭令香港陷入混亂，要求她出來面對市民和訴求。

多名民主派議員批評警方進入新城市廣場的做法，公民黨楊岳橋表示，昨日防暴警見人就打、噴胡椒噴霧，但現場不少只是消費的普通港人、旅客。

大專學界：抗爭擴展到國際

此外，反修例事件有新發展，香港大專學界昨發表聯合聲明，聲言要奮戰到底，更要把抗爭擴展到國際戰線，爭取自由世界包括美國、台灣等支持香港。

警按示威者眼睛 被咬斷手指

香港新聞組╱香港16日電

沙田衝突中遭咬斷手指的警長昨完成接駁手術，預計留院兩星期觀察。明報報導，被捕男子22歲，剛從港大理學院畢業。

被咬斷手指的警長被指制伏示威者時插眼，明報拍得當時男子雙手被警員壓住，警員的手掌則掩著男子的臉，食指在男子的眼睛上。有消息否認該警長曾經插眼，又稱說法是「歪理」。

另外，一名有組織罪案及三合會調查科（O記）主管亦受傷入院；警方共拘捕47人，當中包括至少5名大學生，以及2名香港眾志成員。

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