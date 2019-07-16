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反送中衝突／年輕急救員被擋救人 痛哭影片曝光

2019-07-16 13:46聯合新聞網 綜合報導

年輕急救員被警方擋在防線外，當場落淚痛哭，其他民眾連忙安慰他。圖擷自FB
年輕急救員被警方擋在防線外，當場落淚痛哭，其他民眾連忙安慰他。圖擷自FB
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香港反送中抗爭持續延燒，14日晚間在新界的沙田區更爆發嚴重的警民衝突，逾20人受傷。甚至傳有示威者被鎮暴警察打至脊椎受傷，亦有港警稱員警被示威者咬斷無名指。但有急救員想協助救治卻被警方阻止，還一路被趕出防線。該名急救員擔心傷者安危又無能為力，當場痛哭失聲的影片被傳到網路上，引發熱議。

社群媒體「Resistance Live Media」在14日晚間釋出一則影片，影片中可見一名年輕急救員在警方防線後蹲地痛哭失聲。原來是一名學生在商場內暈倒，但警察卻阻止該名急救員為他急救。這名年輕急救員與其他民眾談及此事，極為擔心並內疚自己未能為學生進行急救，不禁痛哭出聲，久久未能平息。

影片傳到網上後，該名年輕急救員Elvis Ma到影片留言，表示當時沒有帶委任證的警員質疑他：「你有什麼證明」，並阻止他為傷者急救，他也留言希望該名傷者可以安全回家。網友也紛紛表示能夠理解未能幫忙的內疚和無力感，並安慰該名急救員「能做就盡力做，不要哭了」。

沙田是香港最大新市鎮，14日下午逾十萬人參加反送中遊行，遊行維持「五大訴求」，包括撤銷對示威者的控罪、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例，及實行真雙普選等。遊行至晚間6點落幕但人潮未散去，因此港警從9點開始清場，將示威者集中趕至「新城市廣場」，10點左右在商場內引爆警民大混戰。

反送中香港
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