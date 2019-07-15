不只有反送中 香港新聞界千人「靜默遊行」抗議警施暴

2019-07-15 15:26 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



除了沙田反修例遊行，昨（14日）還有一場特別的遊行，由香港記者協會等7個新聞界組織發起的靜默遊行。 美聯社 分享 facebook

除了沙田反修例遊行，昨天還有一場特別的遊行，由香港記者協會等7個新聞界組織發起的靜默遊行，要求香港警方在處理示威活動時，遵從警例，停止警暴，尊重新聞自由與採訪權。參與遊行者超過1500人。

明報報導，警方昨晚發出新聞稿表示，一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，也很明白拍攝警方行動是傳媒的工作，警方一直與新聞團體保持溝通，希望雙方理解彼此工作，達至互諒互讓。

遊行隊伍昨早11時由金鐘夏花園遊行至特首辦，隊頭拉起「停止警暴 捍衛新聞自由」橫額，大部分人響應穿黑衣；遊行隊伍途經警察總部時，多個傳媒組織讀出新聞工作者近期採訪遭警方不合理對待的案例。

他們又向警方遞交請願信，並向鏡頭展示記者證，表示記者謹守崗位，但有警方執行職務時無佩戴委任證。

據報導，香港記者協會主席楊健興表示，記者近日採訪時飽受安全威脅，而威脅主要來自執法警員，6月9日以來記協收到29宗實名投訴，紛指警方對記者過度使用武力，其中27宗已交監警會調查。明報職工協會主席許芳文也表示，即使採訪時穿反光衣戴頭盔，表明記者身分，仍遭受不必要武力對待。

成立保護記者基金 眾籌1天達百萬

另據立場新聞報導，記協同時公布，將成立保護記者基金，並發起眾籌，目標金額為 100 萬元，支援受不合理、不公平待遇的記者進行索償。截至今晨零時，記者保護基金已籌得約116萬港元。

記協指出，記者工作期間遇襲擊的個案急速上升，嚴重影響香港的新聞自由；例如於 2016 年旺角衝突期間，一名明報記者被多名警員襲擊，至今仍未能討回公道。