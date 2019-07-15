民眾破頭、警察斷指…沙田反送中遊行 商場變鬥獸場

2019-07-15 15:29 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港15日電



香港反送中遊行繼續「遍地開花」，繼前天「光復上水」遊行後，昨天下午沙田遊行逾10萬人參加，遊行過程中爆發警民衝突，示威者設置路障，警察噴胡椒噴霧，入夜後示威者繼續與警察對峙，警方在晚間9時後清場，追捕示威者，雙方再爆嚴重衝突，示威者、警方都濺血。

沙田 人口最多新市鎮

沙田區是香港人口最多的新市鎮，這場遊行仍是網民發起，以反對修訂《逃犯條例》為主題。遊行發起人說，有11萬5000人參加。

沙田遊行領頭隊伍舉著一黑一白兩大直幡，上書「撤回惡法」和「痛心疾首」大字。遊行者沿途高叫「立即雙普選」、「收回暴動定性」等口號。不少遊行者是一家大小參加，還有青年女子推著嬰兒車遊行。

下午約5時，部分遊行人士在源禾路體育館附近路口，與警方對峙。有目擊者說，警方多次向他們施放胡椒噴霧，幾名遊行人士跌倒。對峙中，警方設防線持盾戒備，而示威者在防線前數十公尺架起鐵馬陣，設置雪糕筒、垃圾桶等物品，又堆疊磚頭。

警方首在私人物業動武

立法會議員許智峯與警方商量，指示威者已設置雜物，呼籲警方退後；而警方則表示，除非示威者襲警或破壞社會安寧，否則不會有任何行動。

警方晚間發布錄影，香港警務處支援部助理處長林曉彤稱遊行大致順利，警方留意到網上有人號召遊行後進行暴力行為。

22人送院 37人被捕

綜合媒體報導，爆發嚴重衝突的轉捩點是晚上9時許，大批全副裝備、身穿綠色軍裝的警員由街頭攻入商場，結果與示威者在新城市廣場短兵相接，引爆《逃犯條例》爭議爆發以來，警方首次在私人物業內使用武力的流血衝突。至晚上近10時，新城市廣場爆發大混戰，防暴警察持長盾推進，示威者投擲大量雨傘、頭盔，場面混亂，商場地上血跡斑斑。最少37人涉嫌非法集結等罪名被捕。

醫管局表示，截至今凌晨零時30分，有22人受傷送院，其中3人嚴重，據報導，衝突中有示威者頭部流血，有人倒在地上需要氧氣罩助呼吸；此外，至少11名警員受傷送院，2名警員被咬斷或以硬物夾斷手指。