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反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

至少10企抽TVB廣告 包括中企攜程網

2019-07-14 16:21世界日報 香港新聞組╱香港14日電

香港6月爆發「反送中」風暴延燒至今，意外引發一場「寶礦力水得」（港稱寶礦力水特）之亂。日本飲料商寶礦力水得遭指「挺港獨」，抽掉在TVB播放的廣告，引發「反送中」網友不滿抵制，連前特首梁振英也喊拒買。但是廠商抽TVB廣告不歇，目前至少有十家，中企攜程網也在列。

截至目前，已確認至少逾10個廣告商抽TVB廣告，包括李健駕駛學院、Pizza Hut、信諾保險、Tempo、CLARINS、雪花秀、活色生香保險套等。理由都稱是電視廣告播放期剛好或即將結束，故會審視市場策略等。這一把火也燒到總部設在上海的中企旅遊網站「「攜程（Trip.com）」網」。有用戶在攜程旅遊臉書留言，如果貴公司繼續於TVB登廣告，本人對貴公司非常失望。攜程旅遊官方表示，對TVB廣告投放已於6月底結束。

TVB發言人證實，因最近經濟情況及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計畫，或基於種種因素需要調動廣告時間，他們會視個別情況做出處理，並強調對公司業務無重大影響。

另據香港01報導，同樣被點名抽TVB廣告的德國品牌Tempo（得寶）紙巾，昨天在臉書官網澄清，「上半年在香港的電視廣告投放已於上月中結束，並非臨時決策」，該公司「堅決擁護一國兩制方針」、「未來會如常在TVB下廣告」。

在香港「反送中」風波未平息之下，因立場不同而出現的形形色色支持或抵制的行動，預料還會持續發酵中。

反送中香港
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