藍儂牆衝突4天10宗 港警拆走起底海報

2019-07-13 12:14 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



香港過去四天在大埔、牛頭角、香港仔、油塘、長沙灣、柯士甸站及油麻地，至少發生十宗涉反送中「藍儂牆」（Lennon Wall，香港稱連儂牆）的衝突，當中變身「藍儂隧道」（連儂隧道）的大埔行人隧道昨再度出現衝突，有人被帶返警署。

中央社報導，藍儂牆「遍地開花」，昨早在新界大埔地鐵站外，有市民不滿示威者在站外隧道貼滿「反送中」標語並企圖撕毀，但被示威者阻止，雙方發生激烈爭執。為了防止對峙雙方衝突，當時有少數員警在場維持秩序。在相同地點，前晚曾有守護標語的示威者遭人推撞，大呼「救命」。

香港01報導，警方10日凌晨動員近百警力撕走海報後，海報持續「返生」，至13日凌晨，約30名警員再到藍儂隧道拆走海報，過程約25分鐘，但警方裝備未如三日前般「大陣仗」，亦未釀成衝突。

在場留守藍儂隧道的姚先生指，警方表示相關海報違反私隱條例。他事後協助修補牆上的透明保護膠套，並希望政府親身視察藍儂牆，了解市民訴求，「黃、藍訴求都有，政府一次連儂隧道睇下就知，而唔係坐冷氣機房咩訴求都唔聽。」

據報導，7日九龍區大遊行晚上，發生一名警員疑與市民衝突後，有人將該名警員姓名、住址等資料於網上公開，並張貼於大埔墟火車站外連儂隧道。10日凌晨，近百名持盾軍裝警員及便衣警到場，將有關警員資料的紙張撕走，但其後海報「返生」，更出現一幅貼於高處的「隻揪Sir」的巨型海報。