怒612定性暴動 民陣721再上街

2019-07-13 12:12 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



特首林鄭月娥早前曾說從未將六一二衝突定性為「暴動」，警務處長盧偉聰也曾表示沒說整場衝突是暴動，只是部分人涉暴動罪。但民間人權陣線召集人岑子杰昨公開，6月12日晚間接獲警方通知，列明集會「定性為暴動」，質疑林鄭及盧偉聰說謊。民陣決定21日晚上再度於在金鐘添美道發起集會，要求政府回應五大訴求，成立獨立調查委員會，調查連串衝突事件。

綜合媒體報導，岑子杰昨天拿出一封由警方發出的「禁止集會通知書」，上面明白寫道：「由於在2019年6月12日，在金鐘政府總部一帶發生連串暴力及違法活動…以及多次暴力衝擊警方防線，警方已於同日將上述地點舉行的集會定性為暴動」。

岑子杰指警方早已在6月12日就「白紙黑字」把金鐘集會定性為「暴動」，批評林鄭和盧偉聰一直在說謊。

至於為何6月12日收到信，延至昨日才公布？明報報導，岑子杰稱當晚較忙亂，直至近日與法律界開會準備入稟司法覆核時發現此事。

岑子杰又表示，當日在中信廣場外的合法和平集會，警方施放催淚彈必然違反武力指引，將就有關反對通知書向法庭申請司法覆核，追究警方的決定。

他說，現階段只有成立獨立調查委員會，由超然法官參與調查，才可還原六一二衝突真相。

民主黨立法會議員涂謹申也要求特首，根據《警隊條例》第4條給予盧偉聰命令，要求指示警隊收回信中對6月12日的暴動定性，以釋公眾疑慮。

報導指出，林鄭昨晚出席香港建造商會的私人晚宴，席間表明支持警隊、 感謝警隊維持法治，言談間有少少哽咽。網上討論區有帖文稱，林鄭席間提到「不會出賣警隊」，她自稱常被人狙擊生命受威脅，但並無與會者證實。

而對於特首曾否說過「不會出賣警隊」言論，特首辦表示沒有評論。

民陣12日公開文件，指港府將六一二遊行定性為暴動，決定21日再度上街，要求港府成立獨立委員會，徹查6月12日警方在立法會外以武力驅散示威者一事。（取材自香港電台） 分享 facebook

民陣12日公開文件，指港府將六一二遊行定性為暴動，決定21日再度上街，要求港府成立獨立委員會，徹查6月12日警方在立法會外以武力驅散示威者一事。(臉書) 高雪景 分享 facebook