寶礦力捲「反送中」風波 中國網民嗆：滾出中國

2019-07-12 19:16 世界日報 中國新聞組／北京12日電



(續)中國網民抵制寶礦力 掀罷買潮 八成八民眾力挺 葉玉鏡 分享 facebook 香港「反送中」運動延燒，香港寶礦力撤下在TVB播放的廣告，不料寶礦力的行動觸怒了中國網民，中國網民發起抵制寶礦力的行動並要求下架，數以千計的中國網民留言灌爆寶礦力中國的官方微博「寶礦力水特」，直指寶礦力是支持港獨的企業，要求滾出中國市場。中國寶礦力水特發表聲明，稱堅決擁護「一國兩制」的基本方針和香港基本法，但中國網民並不埋單，諷刺寶礦力是搞「一水兩制」。

香港民眾指無線電視台（TVB）的「反送中」新聞報導偏袒港府，在網路上發起行動，抵制任何在TVB投放廣告的商家產品，香港寶礦力便撤下在TVB播放的廣告。大公報報導，TVB發表聲明，對此表示極度遺憾，強調任何人士如運用所謂商業決定或手段，企圖或意圖干預該台不偏不倚的新聞報導及影響新聞自由，該台堅決反對。中國網民除發起抵制寶礦力的行動，並在微博上發起網路投票，有近7萬人參與，88%的人表示不會購買或呼籲身邊朋友不買寶礦力。

負責經營香港寶礦力水特的香港大塚製藥10日發表聲明，對引起的不便真誠致歉。但遭央視熱評嘲諷：「這哪裡是道歉來了？分明是對著市場表達求生欲來了。這份語焉不詳的聲明可不影響你我做出判斷。」香港文匯報官方微博「香港文匯網」則點名寶礦力是「呼應香港反對派的商號（1）」，並問網民：「該公司在內地有龐大產業與巨大市場。寶礦力在經濟上拿好處、在政治上搞針對，你能接受嗎？」號召抵制意味濃厚。

另據中央社報導，面對中國網民發起抵制行動，中國寶礦力公司發表聲明與香港寶礦力公司切割，強調中國寶礦力「堅決擁護一國兩制」，反對一切「以暴力破壞社會秩序」的行為。並表示「中國內地寶礦力水特」和「中國香港寶礦力水特」，是兩個完全獨立的經營主體。「中國內地寶礦力水特公司」堅決擁護「一國兩制」的基本方針和「香港特別行政區基本法」；並堅決維護香港的繁榮穩定和長治久安，反對一切「以暴力破壞社會秩序」的行為。