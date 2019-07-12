親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台北電影獎改制 影評人痛批：淪為金馬獎第二？

李四端升格董事長 沈春華力挺「政治正確」

寶礦力捲「反送中」風波 中國網民嗆：滾出中國

2019-07-12 19:16世界日報 中國新聞組／北京12日電

(續)中國網民抵制寶礦力 掀罷買潮 八成八民眾力挺 葉玉鏡
(續)中國網民抵制寶礦力 掀罷買潮 八成八民眾力挺 葉玉鏡
分享
香港反送中」運動延燒，香港寶礦力撤下在TVB播放的廣告，不料寶礦力的行動觸怒了中國網民，中國網民發起抵制寶礦力的行動並要求下架，數以千計的中國網民留言灌爆寶礦力中國的官方微博「寶礦力水特」，直指寶礦力是支持港獨的企業，要求滾出中國市場。中國寶礦力水特發表聲明，稱堅決擁護「一國兩制」的基本方針和香港基本法，但中國網民並不埋單，諷刺寶礦力是搞「一水兩制」。

香港民眾指無線電視台（TVB）的「反送中」新聞報導偏袒港府，在網路上發起行動，抵制任何在TVB投放廣告的商家產品，香港寶礦力便撤下在TVB播放的廣告。大公報報導，TVB發表聲明，對此表示極度遺憾，強調任何人士如運用所謂商業決定或手段，企圖或意圖干預該台不偏不倚的新聞報導及影響新聞自由，該台堅決反對。中國網民除發起抵制寶礦力的行動，並在微博上發起網路投票，有近7萬人參與，88%的人表示不會購買或呼籲身邊朋友不買寶礦力。

負責經營香港寶礦力水特的香港大塚製藥10日發表聲明，對引起的不便真誠致歉。但遭央視熱評嘲諷：「這哪裡是道歉來了？分明是對著市場表達求生欲來了。這份語焉不詳的聲明可不影響你我做出判斷。」香港文匯報官方微博「香港文匯網」則點名寶礦力是「呼應香港反對派的商號（1）」，並問網民：「該公司在內地有龐大產業與巨大市場。寶礦力在經濟上拿好處、在政治上搞針對，你能接受嗎？」號召抵制意味濃厚。

另據中央社報導，面對中國網民發起抵制行動，中國寶礦力公司發表聲明與香港寶礦力公司切割，強調中國寶礦力「堅決擁護一國兩制」，反對一切「以暴力破壞社會秩序」的行為。並表示「中國內地寶礦力水特」和「中國香港寶礦力水特」，是兩個完全獨立的經營主體。「中國內地寶礦力水特公司」堅決擁護「一國兩制」的基本方針和「香港特別行政區基本法」；並堅決維護香港的繁榮穩定和長治久安，反對一切「以暴力破壞社會秩序」的行為。

反送中香港
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

追打寶礦力！中國女團GNZ48終止合作關係

2019-07-12 19:11

香港民陣再辦集會 籲徹查612清場行動

2019-07-12 17:04

反送中餘波盪漾 民陣號召7月21日晚在金鐘集會

2019-07-12 14:20

港立會解除紅色警示 議員籲先解決民怨

2019-07-12 13:22

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

反送中改變港人消費模式衝擊香港投資環境

2019-07-12 13:21

北京撐林鄭月娥繼續施政：港經不起內耗

2019-07-12 13:20

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

香港新增選民創新高 未來選舉添變數

2019-07-11 19:46

影／護反送中「藍儂牆」被挨13拳 受傷義工為跆拳道黑帶

2019-07-11 15:03

沒有民主的香港青年要維護法治底線

2019-07-04 08:42
看更多

熱門文章

女子結婚5天感冒驗出血癌 新婚老公從此失聯

2019-07-12 09:24

盜墓與銷贓的聖地！北京最神祕市集 凌晨悄悄開張…

2019-07-12 11:00

喜悅變調！滿月宴餵孫喝酒 嬰暴斃媳怒打公公耳光

2019-07-12 15:42

投訴鄰居養寵物竟遭「貞子報復」 他崩潰：真的很不安

2019-07-11 20:20

台生發表台獨言論支持蔡英文？校方正進行調查

2019-07-12 09:57

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

高雄-平潭 「海峽號」海上直航

2019-07-12 02:09

南沙群島海域勘探石油 中越海警船近20艘對峙

2019-07-12 14:50

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

中共外交部：將對參與售台武器的美國企業實施制裁

2019-07-12 19:04

台灣教師首度進入福州公立小學 年薪54萬還有津貼

2019-07-12 16:47

黑猩猩逃出獸欄 在動物園內與警力對峙

2019-07-12 12:12

中紀委24小時內連打三虎 指北京前副市長極度貪婪

2019-07-12 15:53

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

傳陸前防長常萬全遭降級 疑受郭伯雄案拖累

2019-07-12 10:35

怕觸怒北京？美前駐港澳總領事再度被美國務院噤聲

2019-07-12 10:18

台生遭舉報精日台獨 中國武漢大學：調查處置

2019-07-12 10:47

「反分裂法 域外運用」 陸學者：一中原則 難在國際促統

2019-07-11 23:50

新絲綢之路動臥列車 上海站開出

2019-07-12 02:10

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

中國商人在俄被劫1512萬 歹徒竟是7國安人員

2019-07-12 13:51

北京支持「依法有效施政」 港媒：對林鄭月娥要求提高

2019-07-12 12:27

王毅籲美國： 台灣問題別玩火

2019-07-12 18:36

「反滲透法 國際趨勢」 陸委會：禁中共代理人 補足規範

2019-07-11 23:56

遭舉報精日台獨 柯筌耀：不去武漢大學交換

2019-07-12 11:50

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00

富商伸魔爪 揭開中國兒童性侵冰山一角

2019-07-12 14:15

反送中改變港人消費模式衝擊香港投資環境

2019-07-12 13:21

汶川震後 她們留鄉撐起一片天

2019-07-12 02:10

非洲豬瘟疫情緩和 陸官方下令嚴打「炒豬」

2019-07-12 15:23

港人護「藍儂牆」 跆拳黑帶挨13拳不還手…

2019-07-12 13:22

蔡總統過境美國 國台辦批藉「外部勢力」挑戰一中

2019-07-12 17:40

中共黨報：蔡出訪目的明確 蹭美國刷存在感

2019-07-12 10:17

「1留學生配3中女」山東大學學伴制 挨批成慰安制

2019-07-12 17:39

上半年大陸外貿進出口總值年增3.9% 對美國貿易年減9%

2019-07-12 16:47

「天涯社區」整治網路水軍 鼓勵舉報違規貼文

2019-07-12 09:28

若以美元計價 上半年大陸自美進口大減近30%

2019-07-12 17:30

反送中餘波盪漾 民陣號召7月21日晚在金鐘集會

2019-07-12 14:20

陸企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 01:59

今年大陸GDP 預估增長6.3%左右

2019-07-12 02:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top