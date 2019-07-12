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北京撐林鄭月娥繼續施政：港經不起內耗

2019-07-12 13:20世界日報 香港12日電

香港修例大遊行、大衝突後，北京駐港中聯辦主任王志民首度出聲，稱北京中央支持林鄭月娥繼續施政。

受「反送中」社運震盪，港人抑鬱比例創近十年新高。據港大調查，6至7月修例爭議期間，有9.1%受訪者有疑似抑鬱傾向，較2014年佔中行動期間的5.3%，高出近四個百分點，創下自2009年有調查以來的新高。

王志民昨出席「香港慶祝國慶七十周年籌委會成立大會」，坐在他身邊的是香港前特首、現任全國政協副主席董建華。王志民講完話後，董建華站起來與之擁抱，說「大家一起努力」。

北京仍支持林鄭月娥 劉銳紹：中央續支持是「助燃」 無助解決矛盾 美聯社
北京仍支持林鄭月娥 劉銳紹：中央續支持是「助燃」 無助解決矛盾 美聯社
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王志民講話中最令人關注的內容，是首度代表北京挺林鄭月娥。他說，「中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為」。

王志民還說，有某些外部勢力對香港指手畫腳，公然橫加干預，香港也有極少數人挾洋自重，甘當外部勢力的馬前卒，有關行為應當引起全社會高度警覺和堅決反對。

王志民說社會圍繞修訂逃犯條例爭議出現較大紛爭，出現「令人十分痛心的暴力衝擊」，批評「極端激進分子以極不文明方式」暴力衝擊立法會。他指愈來愈多市民清楚認識到，縱容違法犯罪或美言開脫撐腰，會公然挑戰法治精神，最終損害香港根本利益。

王志民又引述國家主席習近平的話，說香港有不錯家底，但經不起內耗，暴力衝擊對經濟影響已出現，還稱北京中央貫徹一國兩制的大方針不會變。

警惕林鄭「勿再鬧出政治風暴」

香港01報導，王志民講話最受矚目的，相信是「支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政」一句，因為是首次加進「有效」二字，充滿弦外之音。接近北京消息人士解讀，該說法的潛台詞之一，是北京在撐林鄭留任的同時，亦對林鄭未來施政要求有所提高，警惕施政如何才能有效落實，不可再鬧出另一場政治風暴。

另據香港電台報導，時事評論員劉銳紹相信，中央政府是待G20峰會及七一回歸的敏感時期過去，才公開表明支持林鄭月娥，以慢慢將焦點轉向民生議題，又認為林鄭月娥現時未回應示威者訴求，中央繼續支持林鄭月娥，是一個「助燃」，令群眾抗爭繼續升溫，亦無助解決核心矛盾。

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