反送中改變港人消費模式衝擊香港投資環境

2019-07-12 13:21 世界日報 北京12日電



港人因政治改變消費模式 香港商業地位面臨重估 歐新社 分享 facebook

香港因反送中爭議導致社會動盪，不少港人因政治立場改變消費行為，但商界則因政治不穩定，憂慮在港的投資是否受影響。

BBC報導，22歲的香港市民黃先生說，他看到企業表態支持學生而刻意地去選擇個別餐廳和產品。例如有商店推出有示威標語的餅乾，他立刻去買了，也會刻意避開那些曾表態反對學生的商店。「我覺得在香港可以表達意見的機會不多，我們遊行這麼多次也沒有用，年輕人衝擊立法會也沒有用，那麼現在想到下一步可以針對的就是企業。」

「我覺得香港人是以支持某個品牌作為誘因，多於以抵制施壓一些公司，追捧它們比起抵制個別企業，效果來得更好，」黃先生說，「網民說抵制，大多只是隨便說，香港還沒有這個氛圍，不會很多人實踐，我爸媽就一定不會，他們才不管那家店的立場，好吃就去，要東西就去買，普通人就是這樣。」

據報導，很多香港網民在社交媒體上載飲品的照片，表態支持。在香港一家超級市場，一名20多歲的年輕人買了兩箱寶礦力，他說，打算在未來遊行的時候派發。多家網上銷售平台的寶礦力缺貨。

多位專家表示，《逃犯條例》爭議凸顯了香港政治的不穩定因素，引發的憂慮將具有長期影響。

報導稱，聯博香港大中華區首席經濟學家紀沫表示，在英國脫歐的情況下，倫敦有一些機構其實一直考慮把一部分業務帶到香港，但此次事件可能讓企業暫緩考慮這個事情，有一些在港外資本身想擴張，也可能等一下才進一步決定在港投資是否擴張。

香港政府未宣布暫緩修例前，香港商界和國際商會均表達過顧慮，路透引述多名知情人士消息，說部分富豪開始向海外轉移資產，其中一名認為自己是政治敏感人士的富豪從香港把1億美元轉到新加坡，有國際銀行的負責人對路透表示，他們認為香港局勢失控，無法相信林鄭月娥和北京領導人，會無法意識到這件事造成的經濟損失。