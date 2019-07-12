親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00聯合報 香港特派員李春／香港報導

北京駐港中聯辦主任王志民首度就反送中事件發聲。 （中新社資料照片）
北京駐港中聯辦主任王志民首度就反送中事件發聲。 （中新社資料照片）
分享

香港修例大遊行、大衝突後，北京駐港中聯辦主任王志民首度出聲，稱北京支持林鄭月娥繼續施政。

香港立法會於七月一日遭「反送中」示威者衝擊後，昨解除紅色警示，議員和員工可進入大樓，但受「反送中」社運震盪，港人抑鬱比例創近十年新高。

據港大調查，六至七月修例爭議期間，有百分之九點一受訪者有疑似抑鬱傾向，較二○一四年占中行動期間的百分之五點三，高出近四個百分點，創下自二○○九年有調查以來的新高。調查並顯示，近十年，港人抑鬱症狀和自殺念頭，在不同年齡層和性別都有所增加。

王志民昨出席「香港慶祝國慶七十周年籌委會成立大會」，坐在他身邊的是香港前特首、現任大陸全國政協副主席董建華。王志民講完話後，董建華站起來與之擁抱，說「大家一起努力」。

王志民講話中最令人關注的內容，是首度代表北京挺林鄭月娥。他說，「中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為」。

王志民還說，有某些外部勢力對香港指手畫腳，公然橫加干預，香港也有極少數人挾洋自重，甘當外部勢力的馬前卒，有關行為應當引起全社會高度警覺和堅決反對。

王志民說社會圍繞修訂逃犯條例爭議出現較大紛爭，出現「令人十分痛心的暴力衝擊」，批評「極端激進分子以極不文明方式」暴力衝擊立法會。他指愈來愈多市民清楚認識到，縱容違法犯罪或美言開脫撐腰，會公然挑戰法治精神，最終損害香港根本利益。

王志民又引述大陸國家主席習近平的話，說香港有不錯家底，但經不起內耗，暴力衝擊對經濟影響已出現，還稱北京貫徹一國兩制的大方針不會變。

反送中香港
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

香港新增選民創新高 未來選舉添變數

2019-07-11 19:46

影／護反送中「藍儂牆」被挨13拳 受傷義工為跆拳道黑帶

2019-07-11 15:03

港反送中欲遍地開花 但在地方受阻

2019-07-11 11:34

寶礦力挺反送中？陸偶像女團GNZ48終止合作

2019-07-11 10:24

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:21

香港立法會大樓解除紅色警示 開放部分區域

2019-07-11 10:07

林鄭施政報告 開始公眾諮詢

2019-07-11 00:08

寶礦力挺反送中？港狂買 陸抵制

2019-07-11 00:06

沒有民主的香港青年要維護法治底線

2019-07-04 08:42
看更多

熱門文章

「還記得我嗎」摑掌男一審判決出爐 母崩潰倒地大哭

2019-07-11 15:43

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

寶礦力挺反送中？陸偶像女團GNZ48終止合作

2019-07-11 10:24

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

李戡：中國前駐台記者葉青林涉毒 消息被封鎖

2019-07-11 19:44

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

不滿招牌被撞爛！ 蛋糕店老闆娘「以身擋車」遭輾斃

2019-07-11 21:00

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

港反送中欲遍地開花 但在地方受阻

2019-07-11 11:34

投訴鄰居養寵物竟遭「貞子報復」 他崩潰：真的很不安

2019-07-11 20:20

路透社：中國今年經濟增幅6.2% 近30年來新低

2019-07-11 15:07

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

美售台武器 陸國防部：堅決反對、已提嚴正交涉

2019-07-11 18:16

影／護反送中「藍儂牆」被挨13拳 受傷義工為跆拳道黑帶

2019-07-11 15:03

香港新增選民創新高 未來選舉添變數

2019-07-11 19:46

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

OPPO砸100億元建設東莞長安研發中心

2019-07-11 17:16

蘇州銀彈吸人才：頂尖團隊可獲逾2億經費 上不封頂

2019-07-11 15:50

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13

瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31

大家保險集團成立 受讓安邦部分保險業務及資產負債

2019-07-11 09:55

陸又提總體可控 稱輕工業應對貿戰充滿信心

2019-07-11 14:09

大陸首家 浙江台州成立垃圾分類教育學院

2019-07-11 13:35

香港立法會大樓解除紅色警示 開放部分區域

2019-07-11 10:07

大學生抓16隻瀕危鳥判刑10年半 父不滿：判得比貪官重

2019-07-11 16:48

中國學者：一中促統不夠 反分裂法要域外適用

2019-07-11 19:16

中美貿易談判不再只有劉鶴 鍾山將成重要角色

2019-07-11 15:41

中國500強上市公司 美團虧損居首

2019-07-11 16:50

中國商務部：中美重啟談判 核心關切須妥善解決

2019-07-11 16:50

科法斯大預言 香港特首未來三年只能當跛腳鴨

2019-07-11 19:59

心理衝擊極大？傳「紅通3號」喬建軍落網那天一夜白髮

2019-07-11 16:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top