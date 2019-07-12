反送中後 中聯辦主任首表態：北京仍支持林鄭月娥

2019-07-12 00:00 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



北京駐港中聯辦主任王志民首度就反送中事件發聲。 （中新社資料照片） 分享 facebook

香港修例大遊行、大衝突後，北京駐港中聯辦主任王志民首度出聲，稱北京支持林鄭月娥繼續施政。

香港立法會於七月一日遭「反送中」示威者衝擊後，昨解除紅色警示，議員和員工可進入大樓，但受「反送中」社運震盪，港人抑鬱比例創近十年新高。

據港大調查，六至七月修例爭議期間，有百分之九點一受訪者有疑似抑鬱傾向，較二○一四年占中行動期間的百分之五點三，高出近四個百分點，創下自二○○九年有調查以來的新高。調查並顯示，近十年，港人抑鬱症狀和自殺念頭，在不同年齡層和性別都有所增加。

王志民昨出席「香港慶祝國慶七十周年籌委會成立大會」，坐在他身邊的是香港前特首、現任大陸全國政協副主席董建華。王志民講完話後，董建華站起來與之擁抱，說「大家一起努力」。

王志民講話中最令人關注的內容，是首度代表北京挺林鄭月娥。他說，「中央堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府繼續依法有效施政、積極作為」。

王志民還說，有某些外部勢力對香港指手畫腳，公然橫加干預，香港也有極少數人挾洋自重，甘當外部勢力的馬前卒，有關行為應當引起全社會高度警覺和堅決反對。

王志民說社會圍繞修訂逃犯條例爭議出現較大紛爭，出現「令人十分痛心的暴力衝擊」，批評「極端激進分子以極不文明方式」暴力衝擊立法會。他指愈來愈多市民清楚認識到，縱容違法犯罪或美言開脫撐腰，會公然挑戰法治精神，最終損害香港根本利益。

王志民又引述大陸國家主席習近平的話，說香港有不錯家底，但經不起內耗，暴力衝擊對經濟影響已出現，還稱北京貫徹一國兩制的大方針不會變。