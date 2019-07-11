拆未爆彈 港府否認3年內引進「社會信用評分」

2019-07-11 15:24 世界日報 香港新聞組／香港11日電



香港因修訂逃犯條例爭議引起警民衝突未有平息之際，再有另一新議題可能會激起香港民眾進一步持續抗爭。近日分別有傳媒與網上平台指中國正在實施的社會信用體系將會三年內在香港實施，引發港人憂慮。香港特區政府立即發表聲明，澄清絕無此事。

美國之音報導，廣東省發展和改革委員會核下的廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組印發《廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計畫（2018-2020年）》。有網友發現，在中國官方「社會信用評分系統」網站「信用中國」中，各省區市信用網站連結位置，已預留位置予港澳台三地。

由約十名香港高等教育界學者成立的組織「高教公民」發表聲明，指出三年內在香港引進「社會信用評分系統」，使已經危在旦夕 的香港自治地位進一步被摧毀。

「高教公民」發聲明後，香港政制及內地事務局局長聶德權在Facebook發文，澄清絕無此事。他稱，有關項措施與香港無關，絕對不會在香港實施。

香港01報導，聶德權一連兩日於Facebook澄清，指有關計畫「是廣東省政府的計畫，不是香港特區政府的計畫」，與粵政府畫清界線。他表示，即使部分建議需要香港配合，亦必須雙方同意才可以落實，並說感受到大家對大灣區的擔心和對政府的不信任。

香港政府新聞處隨後發稿，重複聶德權的帖文，強調加快「社會信用體系」建設計畫「只適用於廣東省；特區政府不會在香港施行『社會信用體系』」。