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港逃犯條例爭議
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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

香港反送中 中國有人羨慕「我們沒這樣的機會」

2019-07-10 14:17世界日報 中國新聞組／北京10日電

香港一個月來針對逃犯條例持續「反送中」抗爭引發全球關注，為了讓同在「一國」架構下的中國民眾清楚事件全貌，港民發起與「中客聊聊」運動，擴大資訊披露。少數中國民眾表示，「香港真幸福，我們沒這樣的機會」，但也有人認為抗爭影響了社會安定。

BBC中文網報導，港府上半年提出逃犯條例修正草案後，引發港人「送中」疑慮卻未獲重視，直到大規模抗議後，特首林鄭月娥9日公開承認修法失敗，逃犯條例草案已「壽終正寢」。

在北京的嚴密管控下，中國大部分外國和香港媒體報導都遭到嚴格審查。社交媒體上偶爾會有漏網之魚——密密麻麻人頭的遊行圖片和視頻，還有若干含蓄地提到香港抗議事件的自媒體文章。

報導指出，今年30歲的上海市民蘇奇（化名）曾數次赴港，她在微信看到香港遊行的照片時，心情「很震撼、很佩服、很羨慕，然後又很悲哀。」

她說，「現在中國發生的很多事情，任何一件拿出來在正常國家都會有很多人上街去表達反對的，但是我們沒辦法這樣做，所以看到香港人可以上街表達自己的意見，我們當然很羨慕」，香港這次抗議的主體是年輕人一事也讓她吃驚。北京的上班族侯引則和蘇奇的看法類似。他說，「香港真幸福，我們沒這樣的機會。」

報導說，也有民眾持反對意見。23歲的張維曾在香港攻讀新聞碩士，目前在上海一家媒體工作，她認為「香港人把修例想得太嚴重了」。

還有中國遊客對於香港的遊行反感，一名中年男性說，他不了解示威者的訴求，但對於示威活動造成的「添堵」十分不滿。「他們已經嚴重影響了社會治安」他認為，「社會穩定、安定才是最重要的」。

香港「反送中」抗爭引發全球關注。 BBC視頻截圖
香港「反送中」抗爭引發全球關注。 BBC視頻截圖
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在數次大遊行和立法會衝擊後，香港抗議修例的示威者將目光轉向中國遊客，試圖引起更大...
在數次大遊行和立法會衝擊後，香港抗議修例的示威者將目光轉向中國遊客，試圖引起更大關注。 Getty Images
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反送中香港
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