香港反送中 中國有人羨慕「我們沒這樣的機會」

2019-07-10 14:17 世界日報 中國新聞組／北京10日電



香港一個月來針對逃犯條例持續「反送中」抗爭引發全球關注，為了讓同在「一國」架構下的中國民眾清楚事件全貌，港民發起與「中客聊聊」運動，擴大資訊披露。少數中國民眾表示，「香港真幸福，我們沒這樣的機會」，但也有人認為抗爭影響了社會安定。

BBC中文網報導，港府上半年提出逃犯條例修正草案後，引發港人「送中」疑慮卻未獲重視，直到大規模抗議後，特首林鄭月娥9日公開承認修法失敗，逃犯條例草案已「壽終正寢」。

在北京的嚴密管控下，中國大部分外國和香港媒體報導都遭到嚴格審查。社交媒體上偶爾會有漏網之魚——密密麻麻人頭的遊行圖片和視頻，還有若干含蓄地提到香港抗議事件的自媒體文章。

報導指出，今年30歲的上海市民蘇奇（化名）曾數次赴港，她在微信看到香港遊行的照片時，心情「很震撼、很佩服、很羨慕，然後又很悲哀。」

她說，「現在中國發生的很多事情，任何一件拿出來在正常國家都會有很多人上街去表達反對的，但是我們沒辦法這樣做，所以看到香港人可以上街表達自己的意見，我們當然很羨慕」，香港這次抗議的主體是年輕人一事也讓她吃驚。北京的上班族侯引則和蘇奇的看法類似。他說，「香港真幸福，我們沒這樣的機會。」

報導說，也有民眾持反對意見。23歲的張維曾在香港攻讀新聞碩士，目前在上海一家媒體工作，她認為「香港人把修例想得太嚴重了」。