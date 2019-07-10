沙田遊行周日登場 新增「反DQ」訴求

2019-07-10 13:40 世界日報 香港新聞組╱香港10日電



反送中遊行在香港各區遍地開花，目前至少四區醞釀將在本月舉辦，本周日(14日)登場的沙田區遊行，新增「反DQ」（反對撤銷議員資格）訴求。受委託與警方洽談的沙田區議員陳兆陽昨天透露，尚未獲批不反對通知書，但與警方已取得大致共識，擬由車公廟起步，途徑沙田新城市廣場一帶的馬路，前往沙田政府合署，預料需時3小時。

香港01報導，網民近日就遊行主題進行公投，近五成認為除了一直爭取的「五大訴求」（撤控示威者、取消暴動定性、追究開槍責任、撤回修例、林鄭下台）之外，應加上「反DQ」，陳兆陽指，這是由於沙田政府合署曾在過往選舉中取消某些參選人資格。

另據明報報導，周六「光復上水遊行」申請者梁金成稱，昨晚已和警方商討遊行路線，起點預計在北區運動場對面籃球場，初步決定於石湖墟內的行車路遊行，正申請1000人參與。據悉，警方正處理申請。

消息人士稱，警方擔心上水遊行路線會經過石湖墟一帶，該處道路擠迫，若遊行路線要走該路段，整條單程行車線需封路，擔心影響其他人。

將軍澳遊行 鬧雙包

另外，將軍澳的遊行則「鬧雙包」，「728將軍澳反送中大遊行」籌備團隊發言人Hang Ng及Silvia Ma表示，一群素人從Telegram認識，本擬本月21日遊行，惟區政聯盟及將軍澳民生關注組未與素人團隊溝通，就自行發布遊行資訊。素人團隊最後決定放棄協調，另籌辦7月28日遊行。

此外，紅磡及土瓜灣光復行動已設Telegram群組討論本月27日行動細節，目標為「踢走旅行團」，並會在區內遊行，「一齊去海心公園散散步、跳跳舞」。