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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

中國大陸出身…港大校長批反送中示威者 學生轟可恥

2019-07-10 13:34世界日報 香港新聞組╱香港10日電

超過2000名香港大學師生及校友連署，要求該校首位中國大陸出身的校長張翔收回早前譴責反送中示威者的聲明。港大反送中關注組轟張翔為「港大之恥」，將於今天下午2時向他遞交抗議信，指若得不到滿意回應，行動將會升級。

美國之音報導，張翔本月3日曾指立法會7月1日遭到的暴力衝擊令他痛心」，強調「破壞性的行動應予譴責」。他又呼籲各方理性務實，不要再訴諸對抗，只要各方積極對話，相信各界願意為更美好的香港而求同存異。

不過，張翔的聲明引起部分師生校友不滿。香港大學反送中關注組指責張翔充滿歪理，是港大之恥，要他收回這「冷血聲明」、停止譴責示威者。關注組說：「過去一個月，不少香港市民和學生捨身抗爭保衛香港，然而張翔身為港大校長，竟無視警察濫權及制度暴力，不但沒有保護學生，還只顧譴責示威者，令人不齒。」

關注組指責張翔只見眼前一塊破玻璃，卻對制度暴力、黑警濫權暴力視若無睹，渾忘港大校訓「明德格物」，愧為港大之首。

據報導，關注組促請張翔回應三大訴求。第一，收回7月3日聲明，停止譴責示威者；第二，承諾保障港大學生和教職員言論自由；第三，承諾今後不會處分參與社會運動的學生及教職員。關注組強調，如張翔拒絕回應訴求，不排除將行動升級。

報導稱，張翔1985年畢業於南京大學物理系，1988年取得同校物理系碩士，1989年赴美國留學，1996年取得美國加大柏克萊分校機械工程系博士，曾任柏克萊機械工程學系講座教授。

反送中香港
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