對反送中失去耐性？ 紐時：習近平可能強硬對付香港

2019-07-10 00:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ／綜合報導



「逃犯條例」修訂引發香港社會爭議，民眾反送中出現多次百萬人大遊行。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

「紐約時報」發表題為「習近平是否已對香港形勢失去耐性」的評論文章，指稱北京對香港的動盪已失去耐性，而根據大陸國家主席習近平的世界觀，他傾向以強硬手法對付反送中抗爭。

北非和中東二○一一年起爆發推翻威權政府的抗議活動，習近平在此時期當上中共總書記，以及國家主席。文章引述華府智庫布魯金斯研究院研究員何瑞恩（Ryan Hass）形容，「這些抗議深深烙入他的腦海」，並影響他的決策。

文章引述據稱是二○一三年外洩的習近平閉門講話。他當時稱，「蘇聯為什麼解體？蘇共為什麼垮台？一個重要原因就是意識形態領域的鬥爭十分激烈…思想搞亂了。」他更蔑視前蘇聯領導人戈巴契夫，指在戈氏管治下，「蘇聯共產黨偌大一個黨就作鳥獸散了」。評論認為，這種世界觀讓習近平傾向強硬。

值得注意的是，中共黨媒「人民日報」轉載了習近平最近的一次講話，號召黨員幹部牢記當年共產主義革命的使命，更明言要「勇於戰勝各種艱難險阻、風險挑戰」。紐約時報評論員邁爾斯（Steven Lee Myers）將之理解為一個訊號，表明習近平無意滿足抗議者的要求。

評論又指示威者在七月一日當晚衝入立法會的行為，間接讓中共黨內鷹派有口實，引發迄今最嚴厲的譴責，且表明北京當局正在失去耐性。

文章還引述「環球時報」警告指出，北京認為如允許香港對自身事務擁有更大的自治權，可能會「打開潘多拉的盒子」，強硬派更認為，如此即是獎勵公民抗命。不過正因如此，國際社會對中國將更警惕，尤其是台灣。