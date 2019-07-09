遊行不只周日 周六啟動「光復上水」

2019-07-09 12:16 世界日報 香港新聞組╱香港9日電



反送中運動「遍地開花」，繼沙田將於本周日（14日）遊行後，上水亦有人發起周六（13日）辦「光復行動」。為避開抗議人潮，有飾物小店已計畫周六休息。警方昨稱尚未收到任何團體要在周六於上水辦活動的申請。

明報報導，北區水貨客關注組召集人梁金成說，遊行以反水貨客為主題，路線集中在較多水貨客的石湖墟，料1000至2000人參加。對於2012年上水「光復行動」曾出現混亂，梁強調這次遊行是「和理非」（和平、理性、非暴力），不擔心有衝突，但口角難以避免。

另外，負責本周日沙田遊行的「沙田一隅」召集人梁延豐稱，昨與警方商討遊行路線，預定由大圍遊樂場經沙田正街走至沙田政府合署；警方未對路線表態，要待不反對通知書發下才能落實路線。梁預計約1000人參與，正招募糾察及救傷隊。

據報導，在「714沙田區大遊行」Telegram群組中，有人希望以民生議題吸引不同派別者，亦有人認為沙田民生議題不及屯門公園嚴重，應著眼反修例。梁延豐說，暫以反修例五大訴求為主題。

沙田區議員衛慶祥說，沙田正街交通繁忙，「遊行對僅4線行車的沙田正街構成壓力」，他說會事前提醒商戶及街坊，「不想引起不必要的恐慌」。