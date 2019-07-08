記協年報：香港新聞自由跌至新低

2019-07-08 13:19 世界日報 香港新聞組╱香港8日電



香港記者協會昨天發表年度言論自由年報，指過去一年是香港政權移交以來，最糟糕的一年。根據香港大學5月的調查，香港在新聞、結社及學術研究等自由，都下跌至1997年以來最低，記協預期未來將更艱難。

中央社報導，記協年報記錄分析過去一年來發生的《逃犯條例》爭議、香港外國記者會(FCC)邀請陳浩天演講被指宣揚港獨、流亡作家馬建一度被「大館」(百年警署監獄改建而成，香港中環最新景點)取消講座、傳媒高層訪京團刪改報導事件、及網媒「香港01」在樂隊主音林昶佐的相關專訪中以「編者按」特別表明「反對台獨」等事件，都加深香港與國際社會對香港新聞及表達自由的憂慮。

明報報導，記協執委林彥邦稱，中央及港府對言論及新聞自由打壓較以前更「浮出面」，擔心情況在將來會惡化得更快。

記協表示，已收集27件新聞工作者採訪近日示威活動時，遭警過度使用武力阻撓的個案，並已向監警會投訴。據報導，其中一宗發生在七一當天清晨，一名攝影記者拍攝警察清場時，因為走避不及，食指在按相機快門時被警棍打中。記協質疑，警察蓄意針對記者，影響民眾知情權。

記協呼籲港府必須停止有關妨礙言論及新聞自由的做法，並應撤銷修訂《逃犯條例》，成立獨立調查委員會，包括徹查警員在近日示威活動中對新聞工作者使用的暴力，是否牽涉更高層級。