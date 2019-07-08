白天平和 九龍反送中 23萬港人向內地客喊話

2019-07-08 13:16 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港8日電



香港網友發起的反送中「九龍大遊行」昨天下午登場，這次遊行路線選在內地客多的區域，被認定高度敏感，警方嚴陣以待，幸好遊行過程未出現警民衝突。主辦者晚間7時30分宣布，這回遊行有23萬民眾參加，警方則稱最高峰有5萬6000人。

這場遊行以尖沙咀的梳士巴利花園為集合點，終點是西九龍高鐵站，除要體現反送中運動的「遍地開花」，也要在內地自由行旅客較多的尖沙咀和高鐵站，宣傳香港的反送中運動。

發起人劉頴匡說，參加遊行的人比他預想還要多，這次設定「和平、理性、優雅」原則，是因以往的「和平、理性、非暴力」原則中的「非暴力」已不適用，因若遇上藍絲（支持建制者）的攻擊，應用「優雅的武力」保護自己。這次不會有衝擊高鐵站的行動，因為「那是傻了？去送中呀？」

香港當局和警方對這次遊行高度緊張，除了因尖沙咀地區有大量內地客，也因遊行終點是高鐵西九龍站，站內有內地執法者駐守，一旦出現衝擊，情況可能一發不可收拾。 為避免意外，港鐵公司昨停售中午以後的所有高鐵車票，西九龍站只留兩個出入口，店家全部停業。

大批港警也到場戒備，配備揚聲器、胡椒噴霧及手套。而西九龍站全線用注水的高大拒馬圍繞，外面布防軍裝和便衣警員，站內則部署代號「速龍小隊」的警察特別戰術小隊。

由於參加者眾多，遊行隊伍提早於下午3時38分起步，遊行民眾大多身著黑衣，不少人高舉「香港撐住」標語，沿途高呼「釋放被捕者、追究警隊濫權、立即雙普選」口號，要求撤回修例、特首林鄭月娥下台等五大訴求。

遊行時有路人在街邊鼓掌、高喊以示支持，亦有市民呼籲遊行人士不要衝擊高鐵站。由於天有陣雨，大部分人都撐起雨傘。