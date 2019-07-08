遍地開花！香港每周日都有大遊行

2019-07-08 13:14 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ╱香港8日電



香港九龍大遊行甫結束，一場又一場新的「大遊行」又吹起號角。後面排隊將遊行的有沙田、將軍澳、西貢等，以後香港每個星期天可能都有大遊行。

七一四沙田大遊行

沙田是香港最大的衛星新市鎮，當地網民正與幾位沙田區議員商議，將發動「七一四沙田大遊行」，日期定了，但正評估交通、人流，草擬遊行路線，及與警方商討遊行細節，初定起點在大圍遊樂場，終點在沙田政府合署。

消息說，臉書群組「沙田一隅」召集人梁延豐出頭，與沙田區議員陳兆陽一起，代為向警方申請不反對通知書。梁延豐說，已到警署正式入紙申請不反對通知書，保守估計會有約千人參與遊行。

七二一將軍澳大遊行

在「沙田大遊行」占了下個星期天，「七二一將軍澳大遊行」也在網上發動。這場遊行的主題也很特別，叫「反紅媒」遊行，口號是「拒絕紅色媒體、守護新聞真相」。遊行分兩場，第一場定在7月21日星期日下午2點集合，遊行路線是港鐵將軍澳站穿行多個屋村，經寶琳站回到將軍澳站，第二場定在當日下午4點集合，由港鐵站經港鐵康城站，路線中經過星島日報、蘋果日報、TVB(無線電視)。

將軍澳是香港新興大型居民區，發起這場遊行的，暫時有兩個團體署名，即「區政聯盟」、「將軍澳民生關注組」。

七二八西貢區大遊行

目前網上有將軍澳居民贊成舉辦遊行，但不少人認為遊行目的、日期、路線及目的地都宜再探討，特別是路線長達7公里，比香港大遊行長一倍。