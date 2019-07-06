香港反送中頻傳輕生 社工一晚跟進30網民

2019-07-06 14:38 中央社 台北6日電



香港6月掀起「反送中」運動後，輕生事件頻傳，情緒困擾求助案件暴增。據報導，香港社工人員因此面臨極大的壓力，有社工一晚要跟進2、30位網民，形容現在情況「嚴峻」。

香港明報報導，反修例運動持續近一個月，不論是示威者、家人甚至沒參與示威的人，均受社會影響情緒而求助，社工工作量大增。

明愛連線Teen地—網上青年支援隊（東九龍）團隊隊長黃靜怡表示，該團隊在社群平台及網上論壇，主動向發文寫有「高危字眼」如精神健康、自傷或自殺的網民接觸。

她形容6月起工作「繁忙了很多」，網路平台平均5分鐘就有100至200個新訊息，而團隊一名社工每晚最多會跟進2、30位網民情況，接觸到的個案「其實是非常有限」，以往多是等候主動求助，但現在情況較緊急。

黃靜怡指出，受困個案面臨巨大無力及無助感，覺得「為何我已盡力付出卻毫無回報」，這些青年因反修例運動，一併觸發他們本來對人生、學業等的困擾，甚至出現與社會事件相關的幻聽及幻覺。

天主教香港教區轄下的明愛青少年及社區服務總主任陳偉良指出，由香港明愛與香港青年協會及香港小童群益會合辦的「OPEN噏」於6月16日（反送中遊行）收到450個求助簡訊，遠多於日常平均接獲的60至80個；七一遊行當天收到200個求助。他形容現在情況「嚴峻」。

據報導，在社福機構擔任青年工作10多年的Sam，於6月30日晚至7月2日凌晨留在金鐘，他說曾見20歲出頭的女孩歇斯底里地痛哭，其間透露運動訴求無人聽見而感絕望，想以自殘行為示威；當晚他照顧了3個受情緒困擾的示威者。至七一清晨，他指有示威者手腳無力暈倒呼吸困難，被帶離示威區前線，卻因無法與其他示威者同行而自責大聲哭泣。

Sam表示，「不忍可愛的年輕人受這樣的待遇，無法掉（丟）下他們離開」。他與示威者建立Telegram群組，群組內有人情緒異常就致電關心。Sam的朋友中，約30至40名社工自發協助青年。

香港社會工作者總工會總幹事許麗明表示，近日示威中，不少社工在非工作時間，走到示威現場提供情緒支援，不論體力、心理上都相當辛苦；社福機構管理層擔心對前線社工的支援是否足夠。

報導引述香港政務司長張建宗6日表示，近日悲觀情緒瀰漫整個社會，加上有年輕人輕生的事件，令整個政府都痛心。他呼籲情緒困擾者要珍惜生命，多向他人傾訴，社會福利署已聯絡各志願機構，盡力全方位提供協助。

截至5日，香港已發生4起因為反送中而自殺的案例，引發社會關注與擔憂。

如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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