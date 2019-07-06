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香港8000爸媽挺年輕人： 路很長，要笑著抗爭

2019-07-06 12:25世界日報 香港新聞組╱香港6日電

來源：立場新聞臉書

香港反送中運動仍有零星活動，近8000名爸媽昨晚在中環遮打花園集會，舉起寫著「加油」、「撐住」、「一個都不能少」的布帶，為年輕一代打氣。有爸爸聲淚俱下稱，七一當天勸青年「乖乖，唔好咁啦，警察會打你」，換來一句「我們死也不怕！」他說上一次流這麼多淚是在天安門六四，但今次不同，因為眼淚背後，看到年輕人給他希望，他寄語年輕人「路很長，別再哭，我們要笑著抗爭！」

中央社報導，一群香港媽媽響應網上號召，昨晚7時在遮打花園集會，她們提出多項要求，包括港府撤回草案、成立獨立調查委員會及重啟政改。參加者認為特首林鄭月娥傲慢，至今仍不回應訴求，因此讓年輕人使用各種方法抗爭；與會的媽媽們不認為年輕人是「暴徒」，絕對支持他們。

明報報導，30年前由北京移民到港、兒子23歲的陳太表示，她在六四事件發生前到港，非常感激香港這個地方讓她看到真相，得到爭取民主自由的價值觀，為報答香港給予她人權，每次遊行集會她都會出席。陳太說到現時香港年輕人不顧性命爭取自由，一度落淚，「會永遠站在年輕人一方」。

育有兩名讀大學兒子的陳女士則稱，已做好兒子會被捕的心理準備，「現在在網上說幾句都有被捕風險，所有年輕人的父母都要有子女被捕的準備」。她雖不贊成年輕人衝擊，但只能接受。她感受到兩兒最近都不開心，作為父母只能多向子女表達愛。

據報導，藝人何韻詩昨上台發言，希望在場爸媽和年輕人說聲「我愛你」，又叮囑年輕人「可以失望，可以(休息一下)」 ，儘管一直做的事好像沒用，但其實一直在默默影響他人。

患抑鬱的Boyz’ Reborn主音Ben昨在台上哭著說最近萌輕生念頭，但最後忍住了，「我們每個人都見證著戰友離去，不希望再有人因此犧牲」。他在台前向大家保證，儘管不如意，仍會繼續活著，為崩壞時代做見證。

近8000名「香港媽媽」5日在中環遮打花園發起集會，拿著寫有「與香港站在一起，與...
近8000名「香港媽媽」5日在中環遮打花園發起集會，拿著寫有「與香港站在一起，與孩子站在一起」布條，支持年輕人。Getty Images
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