解港困局 中聯辦急約「黃絲青年」

港府提出修訂《逃犯條例》引發多場激烈抗爭，特首辦表示特首林鄭月娥邀約大學生會面聆聽心聲，不過香港八間大專院校學生代表昨天舉行聯合記者會，稱與林鄭會面是「危險行為」，若要會面需有兩前提，一是公開透明且有媒體在場，二不得追究參與示威的人士。中聯辦近日也透過不同管道急著約見「黃絲」年輕人，了解他們的想法。

科大學生會外務副會長吳一鳴表示，特首辦並無回應科大學生會提出的會面條件，包括公開會面，且要有市民參與，愈多人出席愈好，讓各界有機會發聲。

「邊溝通，邊搜捕」

港大評議會時事策員會署理主席彭家浩表示，暫時沒有收到會面的邀請，但也質疑特首選擇性與個別學生會面，欠缺誠意，並譴責特首多日來都逃避與市民對話，若她能在事件升溫時肯對話，事情就不會演變成今日局面。他指政府一面說會加強與市民溝通，但另一方面卻進行大搜捕。

另據香港01報導，掌管香港事務的副總理韓正已從深圳返回北京，中央對香港進行全面政策的「手術」即將開始。北京消息人士稱，「6月浪潮」發展到今日的局面，令北京高層感到錯愕，也對香港局勢感到擔心，其中特區政府固然責無旁貸，但整個對港系統包括中聯辦、港澳辦甚至公安單位等，同樣需要進行大檢討。

該人士說：「因為（初期形勢評估）報告都是他們呈上去的，這些報告都寫得頗樂觀，結果卻完全不是那回事，究竟那裡出了問題？」

6月浪潮 北京錯愕

報導還指，中聯辦近日也透過不同管道，邀請政治光譜屬「黃色」的年輕人（黃絲青年，代表支持香港民主運動和要求真普選者）見面，聽取他們「心中的怨憤」，希望重新認識時下年輕人的想法，對症下藥向北京提出緩解困局的建議。

政界人士認為，2014年佔中及2017年林鄭就任後，港府也是一臉緊張說要改善青年工作，但最後都無疾而終，只是多了一個升格的青年發展委員會和青年委員自薦試行計畫，結果年輕人怨氣愈疏導愈爆發，「可能這次同樣走不出這個死胡同」。